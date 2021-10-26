Eda Ece Yeni Diziye Başlıyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Fenomen dizi Yasak Elma’nın Başrol oyuncusu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Ece, şimdilerde yeni projesi için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Youtube’de bir programına konuk olan ünlü oyuncu Eda Ece şimdilerde yeni projesi için görüşmeler yaptığını açıkladı. Katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, rol arkadaşının oğluna övgüler yağdırdı.

Johnny Depp gibi çocuk!

Geçtiğimiz günlerde Youtube’de bir programına katılan Eda Ece, rol arkadaşı Şevval Sam’ın oğlu olan Tarık Emir Tekin’e övgüler yağdırdı. Eda Ece sadakatsiz dizisinde oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Tarık Emir Tekin için şu sözleri söyledi; “Gerçek ünlü nedir? Tarık Emir Tekin’dir. Giyinmesi, iltifatları kabul ediş şekli. Oxford’da oyunculuk okudu geldi. Benden 7 yaş küçük. Uluslararası bir iş için İngilizce seçme istediler bana koçluk yaptı. Kendine gidip pantolon diktiriyor, 9 tane kolye takıyor. Gerçekten Johnny Depp gibi görünüyor çocuk.”

Eda Ece’nin Yeni Projesi

Yarım saatlik, 10 bölümlük mini bir dizi için çalışmalara baştan oyuncu, kara komedi dizisi yapacağını söyledi. Yapım şirketi olduğunu söyleyen Eda Ece, senaryosunu kendisinin yazacağını ve kazandığı paraları bu işe yatıracağını açıkladı.