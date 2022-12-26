Ecem Okan dördüncü single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu

Doğada çekilen klibin, şarkı sözleriyle olan uyumu ise oldukça dikkat çekici. Klibin yönetmenliğini ise Bertuğ Okan üstlendi.

Günümüzde rap müziğin popüler olmasıyla beraber, bu tarz dinleyici kitlesine ulaşmayi basaran Ecem Okan'in yaptığı müzik, trap, rnb tarzında, "Konuşsun Herkes " , "Yok Saydim" ve "Anlatirdim" isimli single çalışmalarıyla da dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Ecem Okan Kimdir?

16 Ekimde dünyaya gelen Ecem Okan'in cocuklugu, hakim olan babasinin görevi sebebiyle, Turkiye'nin birçok şehrini dolaşarak geçti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler mezunu olan Ecem Okan, çocukluk döneminden bu yana müziğe ilgi duymuş ve şan eğitimi almıştır.

Bir dönem sunuculuk yapan Ecem Okan, ilk single çalışması "Konuşsun Herkes" ile müzik kariyerine 2020 yılında, profesyonel adimi atmış ve çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.