Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434
ALTIN
527.419
DOLAR
8.6492
STERLİN
12.2838
EURO
10.5256
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Personel alımı yapılacak
Personel alımı yapılacak
Reklam yeri kiralanıyor
Reklam yeri kiralanıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR

Galaksi parçasıyla 200 milyon izlenmeyi aşarak geçen yazın hitine imza atan Ece Mumay, bu yaza Peri teklisiyle giriyor.

04 Haziran 2021 Cuma 14:39
11 Okunma
ECE MUMAY YAZA PERİ’YLE GİRİYOR

Sedat Sarıkaya

Söz ve bestesi kendisine ait hala trendlerden düşmeyen Galaksi teklisiyle, ilk hiti “Vazgeç Gönül”den sonra büyük bir başarı daha yakalayan Ece Mumay’ın ‘’Peri’’ adlı  teklisi müzik severlerle buluştu.

Galaksi gibi hareketli bir şarkı olan Peri’nin sözleri Ece Mumay’a, Bestesi Özbek sanatçılar Khaniza Shahrizoda ve Shakhboz Nosirijouov’a, aranjesi Semih Gönder’e ait.

Dark’nDark’ın yapımcılığında BGM’de bir ay önce çekimi gerçekleştirilen klibin yönetmenliğine Enes Bilal Taşçı imza attı. Hareketli danslarıyla da dikkat eden çeken klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medya hesaplarında 4 milyon takipçiye ulaşan Ece Mumay, “Sözlerinden, aranjesine, klibinden stylingine birçok kez revizeden geçen, çok emek verdiğimiz, iznini almak için şahsen çok uğraştığım bir proje oldu diyen genç müzisyen  umarım sizler de dinlerken, pandemi döneminin tüm sıkıntılarını içinizden atarsınız” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sedat Sarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Samat Ebru Gündeş şarkısını yeniden seslendirdi
Kemal Samat Ebru Gündeş şarkısını yeniden seslendirdi
“7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
“7” TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA
KINA GECELERİ MURAT ÖVÜÇ İLE ŞENLENECEK!!
KINA GECELERİ MURAT ÖVÜÇ İLE ŞENLENECEK!!
İddialı Sözleriyle “Cam Güzeli” Yayında!
İddialı Sözleriyle “Cam Güzeli” Yayında!
Ozbi’nin “Parasetamol”ü Tüm Platformlarda! 
Ozbi’nin “Parasetamol”ü Tüm Platformlarda! 
Irmak Ulay (Stormi Noir) ve Yunus Sezlovic, ABD’li Rapçi Josh Gray İle Çalışacak
Irmak Ulay (Stormi Noir) ve Yunus Sezlovic, ABD’li Rapçi Josh Gray İle Çalışacak
Ünlü DJ Nil Buse Yılmaz’dan yeni Parça Geliyor.
Ünlü DJ Nil Buse Yılmaz’dan yeni Parça Geliyor.
Ctune Nocturnal EP Adlı Çalışmasını Müzikseverlerle Buluşturdu
Ctune Nocturnal EP Adlı Çalışmasını Müzikseverlerle Buluşturdu
Avrupa'yı fethetti
Avrupa'yı fethetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma