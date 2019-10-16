Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94137
ALTIN
281.632
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.5643
EURO
6.4975
Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
Yoga yaparak meme kanserine dikkat...
Trabzonspor, taktik çalıştı
Trabzonspor, taktik çalıştı
Dünyadan 10 film, ilk kez Antalya'da gösterilecek
Dünyadan 10 film, ilk kez...
Hamile annelere sigara uyarısı
Hamile annelere sigara uyarısı
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ece Gürsel’den babaya duygu dolu paylaşım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Ece Gürsel’den babaya duygu dolu paylaşım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:14
2 Okunma
Ece Gürsel’den babaya duygu dolu paylaşım

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Podyumlarda fırtına gibi esen model, sunucu, oyuncu, tiyatrocu, şarkıcı Ece Gürsel’in yeni bie yeteneği daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün babasının ölüm yıl dönümü nedeni ile sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşım güzel sanatçının arkadaşlarını duygulandırdı. Magazin gazetecileri derneği onursal başkanı Nurettin Soydan, Ece Gürsel’in paylaşımını görünce ‘Bravo sana Ece Gürsel, bu kaleme bir kitap yakışır şeklinde yorum yaptı.

Duygu dolu sözlere bolca beğeni ve yorum yağdı.

Gelmiş geçmiş en iyi sol ayaktı babam... 

Onunla aynı takımda oynamak, bambaşka bir tecrübeymiş, oynayanlar anlatırlardı bize...
Daha sonra ise, yetiştirdiği futbolcuların, babam hakkında söyledikleri övgü dolu sözleri duydukça, O gittiğinden beri gururum okşanmıştır...
Çok ama çok özel bir adamdı...
Eşsizdi...
Çok yetenekli ve çok disiplinliydi...
Kanından geliyordu bu özellikleri... 

Futbolcu kızı olmak, hatta eşi olmak zordur, bilirim kendimden ve annemden... 

Diğer bir adı yalnızlıktır...
Yalnız büyümeye alışmaktır...
Anneyi; hem anne, hem baba bilmektir çoğu zaman... 

Strestir tabi... 

Yeri gelince galibiyet, yeri gelince mağlubiyettir yaşadığımız hayat, ailecek...
Kazançtır...
Bir o kadar da kayıptır...
Şöhrettir...
Bazen de en diptir...
Gülümsemedir...
Öfkedir... Sarılmalardır...
Kavgalardır...
Özlemdir... Kavuşmadır...
Şehir şehir gezmektir...
Yorulup tek bir şehirde karar vermektir...
Beklemektir...
Hep beklemektir o maçları, o kampları...
Yollarını gözlemektir...
Beraberliktir... Ve sonu, çoğunda da ayrılıktır... Hüzündür...
Hüsrandır... Ama futbolcu babanın yetiştirdiği kız çocukları, hep özeldir...
Bütün bu duyguları, çocukluktan beri yaşadıkları için, bugünlere sağlam gelirler...
Güçlüdürler...
Tabi mayaları sağlamsa... Ben şanslıydım...
Köklerim yere ailemden sağlamdı.
Acılar bizi yıkmaz, hiç yıldırmazdı...
Bize bu öğretildi hep, sporcu ailemizde...
Sporcu kimliğimize doğuştan bu işlendi... Benim kalbimin ışığı da böyle dimdik veda etti hayata...
Tam 4 yıl önce bugün... Ben bir daha yanmamacasına söndüm... Acım o gün, bugündür aynı gözyaşı sıcaklığında...
Babam; her gün adın, adımın hep yanında...
Ve her gece duamlarımla ben, rüyalarımda seninle buluşuyorum, sadece Rabbim vesile buna... Nur içinde yat güzel babam...
Ben bıraktığın gibiyim...
Sana hasret, sana üzgün hala... 

Ece Gürsel 14.10.2015 - 14.10.2019

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ece GürselModelSunucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En korkunç film iddiası
En korkunç film iddiası
İstanbul donuyor, Bodrum’da yaz var
İstanbul donuyor, Bodrum’da yaz var
Namus Belası Şarkısı’na kısa film tadında klip çekti
Namus Belası Şarkısı’na kısa film tadında klip çekti
İlayda Çin yolcusu
İlayda Çin yolcusu
Ayna’nın çekimleri tamamlandı
Ayna’nın çekimleri tamamlandı
Sokak hayvanları için tiyatroda mama dağıttılar
Sokak hayvanları için tiyatroda mama dağıttılar
Tüm çıplaklığı ile ‘Neyzen Tevfik’
Tüm çıplaklığı ile ‘Neyzen Tevfik’
Enar Ağın’dan eski eşine şarkı: Ölümün eli değdi
Enar Ağın’dan eski eşine şarkı: Ölümün eli değdi
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans