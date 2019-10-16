Ece Gürsel’den babaya duygu dolu paylaşım

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Podyumlarda fırtına gibi esen model, sunucu, oyuncu, tiyatrocu, şarkıcı Ece Gürsel’in yeni bie yeteneği daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün babasının ölüm yıl dönümü nedeni ile sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşım güzel sanatçının arkadaşlarını duygulandırdı. Magazin gazetecileri derneği onursal başkanı Nurettin Soydan, Ece Gürsel’in paylaşımını görünce ‘Bravo sana Ece Gürsel, bu kaleme bir kitap yakışır şeklinde yorum yaptı.

Duygu dolu sözlere bolca beğeni ve yorum yağdı.

Gelmiş geçmiş en iyi sol ayaktı babam...

Onunla aynı takımda oynamak, bambaşka bir tecrübeymiş, oynayanlar anlatırlardı bize...

Daha sonra ise, yetiştirdiği futbolcuların, babam hakkında söyledikleri övgü dolu sözleri duydukça, O gittiğinden beri gururum okşanmıştır...

Çok ama çok özel bir adamdı...

Eşsizdi...

Çok yetenekli ve çok disiplinliydi...

Kanından geliyordu bu özellikleri...

Futbolcu kızı olmak, hatta eşi olmak zordur, bilirim kendimden ve annemden...

Diğer bir adı yalnızlıktır...

Yalnız büyümeye alışmaktır...

Anneyi; hem anne, hem baba bilmektir çoğu zaman...

Strestir tabi...

Yeri gelince galibiyet, yeri gelince mağlubiyettir yaşadığımız hayat, ailecek...

Kazançtır...

Bir o kadar da kayıptır...

Şöhrettir...

Bazen de en diptir...

Gülümsemedir...

Öfkedir... Sarılmalardır...

Kavgalardır...

Özlemdir... Kavuşmadır...

Şehir şehir gezmektir...

Yorulup tek bir şehirde karar vermektir...

Beklemektir...

Hep beklemektir o maçları, o kampları...

Yollarını gözlemektir...

Beraberliktir... Ve sonu, çoğunda da ayrılıktır... Hüzündür...

Hüsrandır... Ama futbolcu babanın yetiştirdiği kız çocukları, hep özeldir...

Bütün bu duyguları, çocukluktan beri yaşadıkları için, bugünlere sağlam gelirler...

Güçlüdürler...

Tabi mayaları sağlamsa... Ben şanslıydım...

Köklerim yere ailemden sağlamdı.

Acılar bizi yıkmaz, hiç yıldırmazdı...

Bize bu öğretildi hep, sporcu ailemizde...

Sporcu kimliğimize doğuştan bu işlendi... Benim kalbimin ışığı da böyle dimdik veda etti hayata...

Tam 4 yıl önce bugün... Ben bir daha yanmamacasına söndüm... Acım o gün, bugündür aynı gözyaşı sıcaklığında...

Babam; her gün adın, adımın hep yanında...

Ve her gece duamlarımla ben, rüyalarımda seninle buluşuyorum, sadece Rabbim vesile buna... Nur içinde yat güzel babam...

Ben bıraktığın gibiyim...

Sana hasret, sana üzgün hala...

Ece Gürsel 14.10.2015 - 14.10.2019