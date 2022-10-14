Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.626,96
ALTIN
984,19
DOLAR
18,59
STERLİN
20,85
EURO
18,13
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ece Çevik baharı geri getiriyor!

“Ümidi Kes” ve “Anlasana” şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Ece Çevik, yeni bir single hazırladı. “Hadi Aşka”, ilkbaharı geri getiren renkli klibiyle birlikte dijital platformlardaki yerini aldı.

14 Ekim 2022 Cuma 16:28
Ece Çevik baharı geri getiriyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçen yıl çıkardığı “Ümidi Kes” single’ıyla yakaladığı çıkışı şubat ayında yayınladığı “Anlasana” ile devam ettiren Ece Çevik, ses getiren şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Çevik, “Hadi Aşka” adlı yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu. 

KLİP YAYINDA

Ece Çevik’in söz ve müziğine de imza attığı “Hadi Aşka”, Sipan Babur Production ve Sony Music Türkiye etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Aranjesine Can Atayılmaz’ın imza attığı şarkının klibi de müzik kanallarında ve dijital mecralarda yayına girdi.

STYLING’E TAM NOT

Yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in üstlendiği “Hadi Aşka” klibi, ilkbaharı geri getiren renkli görüntüleriyle yayına girer girmez büyük beğeni topladı. Ece Çevik klipte giydiği Zeynep Bozkaya imzalı kıyafetleriyle de moda tutkunlarından tam not aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ece Çevik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAYDA ÇIRA FİLM VE SANAT FESTİVALİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
ÇAYDA ÇIRA FİLM VE SANAT FESTİVALİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Pınar Bent Avrupa’ya açılıyor
Pınar Bent Avrupa’ya açılıyor
ŞAŞIRT BENİ'NİN İZMİR ÇIKARMASI
ŞAŞIRT BENİ'NİN İZMİR ÇIKARMASI
‘Güzelliğe Giden Yol’ Fethiye’de kapılarını açıyor
‘Güzelliğe Giden Yol’ Fethiye’de kapılarını açıyor
GÜNEYDOĞU’DA YILDIZ TİLBE FIRTINASI
GÜNEYDOĞU’DA YILDIZ TİLBE FIRTINASI
KARŞIYAKA'YI SALLAYACAK
KARŞIYAKA'YI SALLAYACAK
YBY ETKİNLİK ALANI EMRE AYDIN İLE ISINDI
YBY ETKİNLİK ALANI EMRE AYDIN İLE ISINDI
Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi
Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi
ASIR'dan "HER ŞEYİ YAK"
ASIR'dan "HER ŞEYİ YAK"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول