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Ebru Polat: Kıskananlar Çatlasın

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Ebru Polat, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği Grand Müzik etiketiyle çıkaracağı ‘Kıskananlar Çatlasın’ şarkısına klip çekti.

27 Ocak 2023 Cuma 10:50
Ebru Polat: Kıskananlar Çatlasın

Klip çekimlerinde basın mensuplarının sorularını da  yanıtlayan Ebru Polat,evlilik düşünmediği için çocuk da yapamayacağını açıkladı.39 yaşındaki şarkıcı, sperm bankası yoluyla çocuk sahibi olmak istemediğini, Tayland'dan evlat edinmeyi düşündüğünü söyledi.

"ÇOK DÜŞMANIM VAR"

Ebru Polat, “Çok düşmanım var. Dost sandıklarımız bile düşmanımızmış meğer. Bu yüzden kıskananlar çatlasın. Tam tribünlük bir şarkı ve  klip geliyor. Dans hünerlerini de sergileyeceğiz. Türkiye’de öyle dans eden de yok. Kendilerini öyle görüyorlar. İki-üç hareket yapıyorlar o kadar. Bir Edis dans ediyor güzel. Biz kadınlarda ben de dahil dans edemiyoruz. Erkeklerde de yok Edis dışında” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
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