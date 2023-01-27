Ebru Polat: Kıskananlar Çatlasın

Klip çekimlerinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ebru Polat,evlilik düşünmediği için çocuk da yapamayacağını açıkladı.39 yaşındaki şarkıcı, sperm bankası yoluyla çocuk sahibi olmak istemediğini, Tayland'dan evla t edinmeyi düşündüğünü söyledi.

"ÇOK DÜŞMANIM VAR"

Ebru Polat, “Çok düşmanım var. Dost sandıklarımız bile düşmanımızmış meğer. Bu yüzden kıskananlar çatlasın. Tam tribünlük bir şarkı ve klip geliyor. Dans hünerlerini de sergileyeceğiz. Türkiye’de öyle dans eden de yok. Kendilerini öyle görüyorlar. İki-üç hareket yapıyorlar o kadar. Bir Edis dans ediyor güzel. Biz kadınlarda ben de dahil dans edemiyoruz. Erkeklerde de yok Edis dışında” dedi.