EBRU ÇÖMLEKÇİ; SANIRIM BEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞAMIŞ BİR SARAY KADINIYDIM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tiyatro dizi sinema oyuncusu, masal anlatıcısı ve çocuk oyunları senaryo yazarı Ebru Çömlekçi; Ben nostaljiyi çok seviyorum, özellikle mesleğim gereği cumhuriyet döneminden bir karakter canlandırmam gerektiğinde kendimi kaybediyorum. O kıyafetleri giydiğim andan itibaren sanki sihirli bir değnek vurmuşlar gibi başka bir kadın oluyorum. Zaten sık sık rüyalarımda hep kendimi 1900 yıllarındaki o ağır elbiselerle saraylarda ki dans partilerinde görüyorum. Sanırım ben önceki hayatımda kesin sarayda yaşamış bir kadındım. En büyük hayalim ise o yılları konu alan iddialı bir projede rol almak. Dedi…