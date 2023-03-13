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"Duygularımı en dipte yaşadım. Zirvede bırakacağım"

Güzellik sektörünün tanınmış ismi Selin Sohtorikoğlu, ilk single’ı ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. “Müzik içimdeki en büyük aşk” diyen Sohtorikoğlu’nun ilk şarkısı “Yaşamak İçin” nisan ayının son haftası müzikseverlerle buluşacak.

13 Mart 2023 Pazartesi 15:19
"Duygularımı en dipte yaşadım. Zirvede bırakacağım"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Güzellik ve estetik sektörünün ünlü isimlerinden Selin Sohtorikoğlu müzik hayalini gerçeğe dönüştürüyor. “İçimdeki en büyük aşktı müzik. Kalbimin attığı yerde hislerime tercümandı. Çocuk yaşlarımda başlayan hayat telaşı ile savrulduğum, kendimi de en çok şarkılarda bulduğum ruhumdu aslında” diyen Sohtorikoğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk single’ını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

STAR OLACAĞIMA HEP İNANDIM

“Yaşamak İçin” adında bir single hazırlayan Selin Sohtorikoğlu oldukça iddialı: “Hep inandım star olacağıma. Şarkı söylemek duygu işi, ben de duygularımı hep en dipte yaşadım. Zirvede bırakacağım!” Söz ve müziği Aysel Enez’e ait şarkının proje yönetmenliğini de Aysel Enez üstlendi. Çalışma, nisan ayının son haftası dijital müzik platformlarında yayınlanacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Selin Sohtorikoğlu
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