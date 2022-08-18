Duygu Mercan’ın Hızına Yetişilmiyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çalışırken gösterdiği uyum ve performansı nedeniyle yönetmenler tarafından da tercih edilen güzel oyuncu ile geçtiğimiz günlerde başrol oynadığı Merkez adlı filmin setinde karşılaşınca kendisi ile röportaj yapmak istediğimizi söyledik, bu aralar çok yoğun olduğunu ama en kısa zamanda güzel bir mekanda hem röportaj yapmak hemde birlikte kahve içmek için söz aldık. Bu yıl içinde bir çok film projesinde başrol oynayan güzel oyuncunun daha şimdiden 2023 yılında çekilecek bazı projeler için imza attığını bunlarla ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz röportaj da bizimle paylaşacağını söyledi.