“Duydum ki Unutmuşsun” şarkısına Eren Çıralar yorumu

DİNÇER KARACALAR

Uzun yıllardır müzik sektöründe yer alan ve en son yaptığı “Azım” adlı maxi single’ıylaadından söz ettiren Eren Çıralar, yeni şarkısını beğeniye sundu. Daha önce Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun” adlı şarkıyı Çıralar, yeniden yorumladı. Sözleri Hüseyin Turgut Yarkent, müziği Selahattin Altınbaş’a ait olan şarkının düzenlemesini ise Emrah Demiralp yaptı. Çıralar, yeni çalışmasının klibi için kamera karşısına da geçti. Video klibinyönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.