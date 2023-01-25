“Durumlar Müsait” Yayında!

“Raf”, “Unuttum Derdimi” ve “Aldatıldık” gibi pek çok şarkısıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Deeperise; “Mahşer” adlı şarkısıyla geçtiğimiz yıla damga vuran ve haftalarca müzik listelerinin zirvesinde yer alan Gökhan Türkmen ile ortak projesi “Durumlar Müsait” ile 2023 yılına hareketli bir giriş yapıyor.
Müzik kariyerinde yayınladığı sayısız şarkıyla sevenlerine her seferinde bambaşka duygular hissettiren Gökhan Türkmen’in sözü ve müziğini üstlendiği “Durumlar Müsait”in düzenlemesi Deeperise imzalı.
Deeperise, Gökhan Türkmen “Durumlar Müsait” isimli yeni single Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik mağazalarında!
Söz - Müzik: Gökhan Türkmen Düzenleme: Deeperise Lyric Video: Nazlı Şenel Her şeyi al Elimde kalan Seninle olanlardan Bir daha yak Sevmediğim Betonlardan, talanlardan Bir şey kalırsa Gülsem de Olur olmaz yanlışlarına kanmam Bağışlanmaz yaptıklarına yanmam Geçmişi asla yanıma almam Durumlar müsait olsa da Olur olmaz gözyaşlarına kanmam Olur olmaz yaptıklarına yanmam Derdimi asla yanıma almam Durumlar müsait olsa da Bir daha yak İstediğin Betonlardan, talanlardan Bir şey kaldıysa Heveslenme Olur olmaz yanlışlarına kanmam
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