Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.202,66
ALTIN
1.163,89
DOLAR
18,81
STERLİN
23,19
EURO
20,44
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...
DSİ'den satılık tarım arazileri
DSİ'den satılık tarım arazileri
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik...
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Durumlar Müsait” Yayında!

Deeperise, Gökhan Türkmen ile ortak projesi “Durumlar Müsait” ile 2023 yılına hareketli bir giriş yapıyor.

25 Ocak 2023 Çarşamba 10:58
“Durumlar Müsait” Yayında!
“Raf”, “Unuttum Derdimi” ve “Aldatıldık” gibi pek çok şarkısıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Deeperise; “Mahşer” adlı şarkısıyla geçtiğimiz yıla damga vuran ve haftalarca müzik listelerinin zirvesinde yer alan Gökhan Türkmen ile ortak projesi “Durumlar Müsait” ile 2023 yılına hareketli bir giriş yapıyor.
Müzik kariyerinde yayınladığı sayısız şarkıyla sevenlerine her seferinde bambaşka duygular hissettiren Gökhan Türkmen’in sözü ve müziğini üstlendiği “Durumlar Müsait”in düzenlemesi Deeperise imzalı.
Deeperise, Gökhan Türkmen “Durumlar Müsait” isimli yeni single Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik mağazalarında!
Söz - Müzik: Gökhan Türkmen Düzenleme: Deeperise Lyric Video: Nazlı Şenel Her şeyi al Elimde kalan Seninle olanlardan Bir daha yak Sevmediğim Betonlardan, talanlardan Bir şey kalırsa Gülsem de Olur olmaz yanlışlarına kanmam Bağışlanmaz yaptıklarına yanmam Geçmişi asla yanıma almam Durumlar müsait olsa da Olur olmaz gözyaşlarına kanmam Olur olmaz yaptıklarına yanmam Derdimi asla yanıma almam Durumlar müsait olsa da Bir daha yak İstediğin Betonlardan, talanlardan Bir şey kaldıysa Heveslenme Olur olmaz yanlışlarına kanmam

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DeeperiseGökhan Türkmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü sanatçı Maral’a tüm zamanların eskimeyen en çok dinlenen halay şarkısı ödülü
Ünlü sanatçı Maral’a tüm zamanların eskimeyen en çok dinlenen halay şarkısı ödülü
4. Uluslararası kalite ödüllerinde Mirza Parlakyiğit ödülünü aldı
4. Uluslararası kalite ödüllerinde Mirza Parlakyiğit ödülünü aldı
Elif Buse'den ayrılan sevdalılara şarkı...
Elif Buse'den ayrılan sevdalılara şarkı...
EMİR’DEN YENİ SİNGLE “NERDESİN AŞK”
EMİR’DEN YENİ SİNGLE “NERDESİN AŞK”
ALTERNATİF MÜZİKTE YEPYENİ BİR SOLUK: ALPER AYTEKİN
ALTERNATİF MÜZİKTE YEPYENİ BİR SOLUK: ALPER AYTEKİN
Emrah Şahin müzik dünyasına bomba gibi giriş yaptı!
Emrah Şahin müzik dünyasına bomba gibi giriş yaptı!
4. Uluslararası Kalite Ödüllerinde Parlakyiğit ödüle layık görüldü!
4. Uluslararası Kalite Ödüllerinde Parlakyiğit ödüle layık görüldü!
Aşkım yazdı, Nihan söyledi: "Çukur"
Aşkım yazdı, Nihan söyledi: "Çukur"
PETEK DİNÇÖZ'DEN 6 AYDA 5 SİNGLE
PETEK DİNÇÖZ'DEN 6 AYDA 5 SİNGLE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi