“Durumlar Müsait” Yayında!

“Raf”, “Unuttum Derdimi” ve “Aldatıldık” gibi pek çok şarkısıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Deeperise; “Mahşer” adlı şarkısıyla geçtiğimiz yıla damga vuran ve haftalarca müzik listelerinin zirvesinde yer alan Gökhan Türkmen ile ortak projesi “Durumlar Müsait” ile 2023 yılına hareketli bir giriş yapıyor.

Müzik kariyerinde yayınladığı sayısız şarkıyla sevenlerine her seferinde bambaşka duygular hissettiren Gökhan Türkmen’in sözü ve müziğini üstlendiği “Durumlar Müsait”in düzenlemesi Deeperise imzalı.

Deeperise, Gökhan Türkmen “Durumlar Müsait” isimli yeni single Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik mağazalarında!