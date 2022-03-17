Duqqan’da Roman Gecesi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Roman Gecesi” partisi için çalışanların özel kostümler giyerek misafirlerini karşılamasıyla başlayan gecede DJ Jardel, İnce Çalgı ekibi, Sakallı Panda ve Darbuka Show ile geceye katılanlara muhteşem ve eğlenceli bir gece yaşattılar.Roman Gecesi konseptli partiye katılanların gece boyunca sahnede doyasıya eğlendikleri gözlemlenirken birbirinden ilginç anlar yaşandı. Hatırlanacağı üzere Duqqan Sahne , Squid Game, Red Night Party ,Zombi ve Rodeo konseptli partilerle büyük bir ivme yakalamış ve eğlence dünyasının çok konuşulan mekanlarından biri haline gelmişti.Açıldığı ilk günden itibaren Türkiye’nin seçkin sanatçılarını sahnesinde ağırlayan Duqqan yine birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek.