Dünya’da en iyi Uluslararası ünlü ödülleri sahibini buldu

NEZAHAT GÖÇMEN



GANAP TV, Dijital ödülleri yarışması, online olarak dünya çapında bir yarışmadır.



Dünyada 6 aday gösterilen yarışmada bir Türk sanatçı olarak BURHAN SIRMABIYIKOĞLU (BURHAN SİRMA) aday gösterilmiştir.



Ayrıca dünya Hayvan Hakları savunucusu kategorisinde de aday olarak BURHAN SIRMABIYIKOĞLI (BURHAN SİRMA) Gösterilmiştir.



Dünyada etkili ve büyük ses getirecek bu organizasyonda Ülkemizi temsilen BURHAN SIRMABIYIKOĞLU (SİRMA) Yarışmıştır.



YILIN EN ÜNLÜ ULUSLARARASI ELÇİSİ INTERNATIONAL CELEBRİTY AMBASSADOR 2020 Ödülünü Burhan Sırmabıyıkoğlu (Burhan Sirma) Almaya hak kazanmıştır.



Bu görkemli ödül töreni dijital online olarak 67 ülkede gösterilecektir.



Ödül töreni çekimleri başlamıştır.



