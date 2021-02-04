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Dünya’da en iyi Uluslararası ünlü ödülleri sahibini buldu

Dünya’da en iyi Uluslararası ünlü ödülleri, 31 ocak 2021’de sahibini buldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:01
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Dünya’da en iyi Uluslararası ünlü ödülleri sahibini buldu

NEZAHAT GÖÇMEN


GANAP TV, Dijital ödülleri yarışması, online olarak dünya çapında bir yarışmadır.

Dünyada 6 aday gösterilen yarışmada bir Türk sanatçı olarak BURHAN SIRMABIYIKOĞLU (BURHAN SİRMA) aday gösterilmiştir.

Ayrıca dünya Hayvan Hakları savunucusu kategorisinde de aday olarak BURHAN SIRMABIYIKOĞLI (BURHAN SİRMA) Gösterilmiştir.

Dünyada etkili ve büyük ses getirecek bu organizasyonda Ülkemizi temsilen BURHAN SIRMABIYIKOĞLU (SİRMA) Yarışmıştır.

YILIN EN ÜNLÜ ULUSLARARASI ELÇİSİ INTERNATIONAL CELEBRİTY AMBASSADOR 2020 Ödülünü Burhan Sırmabıyıkoğlu (Burhan Sirma) Almaya hak kazanmıştır.

Bu görkemli ödül töreni dijital online olarak 67 ülkede gösterilecektir.
 
 Ödül töreni çekimleri başlamıştır.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası ünlü ödülleriBURHAN SİRMABURHAN SIRMABIYIKOĞLUHayvan Hakları SavunucusuTürk SanatçıNezahat Göçmenönce Vatan
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