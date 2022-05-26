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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan Antalya'da 

Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan Antalya'da yapılacak Leather&Fur Fuarı'nın açılışında podyuma çıkacak.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:12
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan Antalya'da 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye Deri Konfeksiyonu Derneği'nin(TDKD) düzenlediği Leather&Fur Fuarı, 31 Mayısta Antalya'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. İhracat ve üretim odaklı çalışan sektörün küresel boyuttaki buluşma noktası olan fuara 13 ülkeden 900 Yabancı firma katılacak.

Antalyadaki fuarın bu seneki konuklarından biriside ülkemizde de şarkılarıyla çok sevilen dünyaca ünlü sanatçı Alexandra Stan olacak.

Tam bir  Türkiye  aşığı olan şarkıcı, Türkiye'yi çok özlediğini deniz ve güneşin harika olduğunu söyledi. Türkiye de üretimi yapılmış dünyanın en güzel deri ceketlerini giyecek olan Alexandra Stan 31 Mayıs'ta Türkiye deri koleksiyoncular derneğinin davetlisi olarak hep beraber Antalya'da olacağız dedi.

Ünlü modellerle podyuma çıkacak olan Aleksandra Stan defilede Türkiye'de  üretimi yapılmış deri koleksiyonunu bütün dünyaya tanıtacak. 1 Haziranda ise Dünyaca ünlü Sürpriz bir sanatçı TÜrkiye Deri Konfeksiyonu Derneği”nin (TDK) düzenlediği gecede  muhteşem bir konser vermek için ülkemize gelecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Alexandra StanLeather&Fur Fuarı
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