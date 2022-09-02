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Dünyaca ünlü modacılar İstanbul’da toplanıyor

İngiltere İran ve Ortadoğu’nun birçok modacısı Euroasia Fashion Show’da yeni koleksiyonlarını tanıtacak. 5 Eylül Pazartesi 18.00’da yapılacak defilelerin en çok merak edilen koleksiyonu ise Perihan Demirdelen’in Göbeklitepe’nin ihtişamı oldu.

02 Eylül 2022 Cuma 14:36
Dünyaca ünlü modacılar İstanbul’da toplanıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü modacı Perihan Demirdelen’in Şanlı Urfa gezinde gördüğü Göbekli Tepe, yeni koleksiyonu için ilham oldu. 13 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski yapısı olma özelliği taşıyan ve unesco dünya miras listesinde yer alan Göbeklitepe’den aldığı ilhamla podyuma çıkıyor. Tasarladığı birbirinden ilginç kıyafetleri ünlü modellerle podyuma çıkarmaya hazırlanan Demirdelen’in tasarımlarındaki ilginç detaylar ise görenlerin azını açık bıraktı. Baş manken Tuğba Özay’ın tanıtacağı Göbeklitepe’nin ihtişamı adını verdiği ve 12 parçadan oluşan koleksiyonun ahşap boncuklar ve bambu taşları kullanan modacı 30 kiloyu bulan parçaları ile âdeta şoy yaptı. En az 1500 taş en çok da 4000 taştan oluşan koleksiyonu podyuma çıkmak için gün sayıyor.

Göbeklitepe’nin keşfinden sonra moda dünyasının tarihi kökünden değişti. 13 bin yıl önce yapılan yapının içinden çıkan kumaş parçalarının hikayesi günümüze kadar geldi. Perihan Demirdelen’in 7 ayda tamamladığı yeni koleksiyonu ise bu serüveni moda severlere aktaracak ve izleyenleri hayal alemine sokacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Euroasia Fashion ShowPerihan DemirdelenTuğba Özay
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