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DÜNYACA ÜNLÜ AMERİKAN KLASİKLERİ

Türkiye’de bugüne dek büyük ilgi gören, kapalı gişe konserler veren Yunanistan’ın ünlü tenoru Mario Frangoulis’in 21’inci albümü çıktı. Blue Skies, An American Songbook Türk dinleyicisinin de çok sevdiği efsane Amerikan klasiklerinden oluşuyor…

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:24
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DÜNYACA ÜNLÜ AMERİKAN KLASİKLERİ

Mario Frangoulis Türk dinleyicisinin yabancı olmadığı, komşumuz Yunanistan’dan çıkan, farklı türlere hâkim uluslararası bir klasik tenor. Sanatçının geçtiğimiz yıllarda ülkemizde verdiği konserlerin biletleri kısa sürede tükenmişti. Uluslararası üne sahip Mario Frangoulis sadece sahnede seyircisinin nefesini kesen bir müzisyen değil aynı zamanda farklı müzik türlerine hâkim bir tenor, aktör, besteci ve müzik prodüktörü. Dünyanın en önemli sahnelerinde sergilenen müzikallerde, opera eserlerinde ve klasik tiyatro gösterilerinde yer almış olan Frangoulis 21’inci albümü Blue Skies, An American Songbook’u Türk dinleyiciler ile buluşturuyor.

Frangoulis bu albüm için şöyle diyor: "Müzikte ve tiyatroda, esnek olmalıyım, çevremde olup bitenlere uyum sağlamalıyım. Müzik ve oyunculuktaki becerilerimi yeni ve benzersiz bir şekilde birleştirerek deneyler yapmalıyım. Bu benim kişisel tarz anlayışıma da yansıyan bir durum. Hayat, bizi biz yapan bir deneyimler mozaiğidir. Herhangi bir şeyi yapmanın tek bir ‘doğru’ yolu yok… Yaptığım her şeyin gerçeğimle, hislerimle ve kimliğimle bir ilgisi var.”

MARIO FRANGOULIS KİMDİR?

Afrika'da doğup Yunanistan'da büyüyen Mario Frangoulis Londra'daki Guildhall School of Music and Drama'da öğrenciyken keşfedildi. Londra'nın ünlü West End müzikallerinde önemli roller ile sahneye çıktı. Müzik kariyeri boyunca yaptığı 21 albüm dünya çapında 6 milyondan fazla sattı. 5 farklı dilde şarkı söyleyebilen Mario Frangoulis klasik ve çağdaş müziği birleştirerek operadan pop’a, rock'tan folk'a uzanan yelpazede seslendirdiği şarkılarla kendisine geniş bir hayran kitlesi yarattı. Müzik kariyerinde sayısız başarıya imza atan Frangoulis aralarında UNESCO'nun da bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşuyla ortak sosyal sorumluluk çalışmaları yaptı.

Yaşar Şenyüz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YunanistanıMario Frangoulisi
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