Dünyaca ünlü Amerikan devi Silverstein, Serkan Çağrı'yı seçti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk müziğinin dünyadaki en güçlü nefeslerinden kabul edilen Serkan Çağrı’nın solo konserlerinin yanı sıra, dünyaca ünlü isimlerle beraber gerçekleştirdiği buluşma konserleri, televizyon programları, Amerika'da doktora tezine konu oluşu ve isminin klarnete bir marka olarak verilmesinin ardından müzik dolu hayatının başarılı yansımalarına bir yenisi daha eklendi.



klarnet ürünleri konusunda dünyanın bir numarası Amerikalı silverstein Works markası her yıl alanında en önde gelen isimlerle bir araya geldiği “Silverstein Inspiring Pro Team”e Serkan çağıyı dahil etti. Serkan Çağrı “ silverstein biz klarnetçiler için çok önemli bir marka doğru müzik doğru enstrümanlarla bir araya gelince ortaya çıkıyor. Dünya da müzik şirketleri kadar enstrüman üreticilerinin de müzisyenlerle bir araya gelmesi , ürünlerde olduğu gibi markayı belirli isimlerle anılır hale getirmesi çok önemli bir durum. Bir Türk sanatçı olarak dünyaca ünlü bir marka ile anılmak benim içinde çok heyecan ve gurur verici .” dedi.