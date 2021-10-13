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Dünya üçüncüsü Duygu Çakmak takı defilesinde büyüledi

Ünlü takı markası Black Boss defilesi göz kamaştırdı…

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:38
9 Okunma
Dünya üçüncüsü Duygu Çakmak takı defilesinde büyüledi

ASLAN SAYIM

The Green Park Hotel ve Zorlu PSM fuarlarında boy gösterenve son zamanlarda adından fazlasıyla söz ettiren Black Bosstakı markası, The Green Park Hotel’de markanın ana sponsorluğu altında düzenlenen defilede çarpıcı ve etkileyici takılarıyla adeta göz kamaştırdı. 

Pek çok fenomenin ve ünlünün katıldığı bu defilede yeni takı koleksiyonlarıyla Black Boss takıları herkesin beğenisini toplamayı başardı. Miss Europe 2021’ de 3. olan ve Türkiye’yibaşarı ile temsil eden Duygu Çakmak, defilede mankenler arasında podyumda yer aldı.

Markanın kurucusu ve CEO’su Steve Asowa, defilenin ardından yapılan röportajda iddialı açıklamalarıylahedeflerinin Black Boss markasını tüm dünyaya duyurmakolduğunu söyledi. Ev kadınlarının gelir kazanması için sosyal sorumluluk projeleri de düzenleyen Black Boss ayrıcageçtiğimiz haziran ayında düzenlediği lansmandaki “Kadına şiddete HAYIR!” sloganıyla da kadınlara her zaman destek olmaya çalışan anlayışını sürdürmektedir diyerek sözlerini sürdürdü.

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