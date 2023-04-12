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DUBAI'DE ULUSLARARASI MODA ÖDÜLLERI GECESİNDE ERSİN FAİKZADE KONSER VERECEK

Dünyaca ünlü moda ikonlari Dubai'deki uluslararası moda ödülleri gecesinde , 29 nisan akşamı Dubai Hilton'da Uluslararasi sanatçımız Ersin Faikzade sahne alacak.

12 Nisan 2023 Çarşamba 09:56
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DUBAI'DE ULUSLARARASI MODA ÖDÜLLERI GECESİNDE ERSİN FAİKZADE KONSER VERECEK

HABER: FUNDA AKOSMAN

Dünyanın en büyük moda festivallerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de  her sene uluslararası katilımlı bu dev organizasyonda dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor.

Dünyaca ünlü moda ikonlarının katılacağı gecede yılın en şıkları ödüllerini alacaklar. Geceye dünyanin dört bir yanından, sanatçı, modacı, sitil ikonları ,Fenomenler, modeller şıklık yarışında olacaklar. Ödül gecesinde onur konuğu olarak bu sene Türkiye'nin uluslararası ses sanatçısı , yazar, Barış Elçisi ve Aktör Ersin Faikzade yer alırken ayrıca güçlü sesi ile Bir konser verecek. 

70 ülkeden katılımcıların geleceği büyük 

Gala ödül gecesi 29 Nisan akşamı Dubai Hilton Hotelinde gerçekleşecek.

Ersin Faikzade muhteşem sesi ile herkesi yeniden etkileyecek. 

Ülkemizin asil sanatçısı Ersin Faikzade'ye başarılar diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ersin Faikzade
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