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DreamTürk ekranlarına  “50fifty” eğlence geliyor! 

Yeni eğlenceniz “50Fifty” ekranlara yaptığı süper girişle adından söz ettirdi ve yepyeni bölümleriyle her hafta ekranda olmaya devam ediyor. 

15 Aralık 2022 Perşembe 13:56
DreamTürk ekranlarına  “50fifty” eğlence geliyor! 

Sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın üstlendiği programın yapımcısı ise Noah Entertainment…

Programın yeni bölümünde yok yok… Son dönemin en çok ses getiren isimlerin çok özel sohbet ve Soner Sarıkabadayı’yla kulisinde gerçekleştirilen röportajın yanı sıra özel gecelerden izlenimlerin de yer alacağı programda ayrıca müzik dünyasının genç sesleriyle yapılmış söyleşiler, müzik-magazin dünyasından haberler, en yeni klip haberleri ve sosyal medya turu da yer alacak…

Hepsi ve daha fazlası “50Fifty”de… Yeni alışkanlığınız “50Fifty” 15 Aralık Perşembe saat 20:00’de DreamTürk TV’de…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dreamturk50fiftyEmel Yalçın
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