Dragos Akşamına Ege Rüzgarı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

90’lı yılların usta sanatçılarından Ege geçen akşam Küba Dragos’ta sahne aldı, usta sanatçı program öncesi kameralara yaptığı açıklamada “ Anadolu yakasında bir çok dostum var ve ben buradaki gecem için bir konser değil de dostlarla buluşma diyorum. İstanbul’un Anadolu yakasında böylesine mükemmel bir eğlence mekanı olması biz sanatçıları da mutlu ediyor. Bu gece burada bulunan herkesle birlikte şarkılar söyleyerek birlikte eğleniyoruz. Yılbaşında Ankara’da sahnede olacağım. Ayrıca yeni bir single hazırlığı içindeyim” diyerek yeni bir şarkının müjdesini de verdi.