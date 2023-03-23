Dr. Mert Gençoğlu: Meral Konrat ve Anta Toros'a Oyunculuk Botoksu uyguladık

.HABER: DİNÇER KARACALAR

Dr. Mert Gençoğlu oyunculuk botoksunu son 3-5 aydır uygulamaya başladığını ve çok fazla olumlu sonuçlar elde ettiğini, bu yöntemle rahatlıkla her oyuncunun da bunu uygulayabileceğini belirtiyor. Oyunculuk botoksu yüzdeki mimikleri yok etmeden bazen gerekli durumlarda mimiklerde hafif azaltmaya gidilerek yüzdeki ince kırışıkları açma yöntemidir.

Dr. Mert Gençoğlu; "Son olarak oyuncularımızdan Meral Konrat ve Anta Toros'a Oyunculuk Botoksu uyguladık. Gönül rahatlığıyla bu işlemi artık Türkiye’deki tüm oyunculara tavsiye diyorum. Bunu da benden başka iyi yapacak kimseyi tanımıyorum bu konuda çok ciddi iddialıyım" dedi. "Donuk, soğuk ve şaşkın ifadelerle dolaşan botokslu kişiler diğerlerinin fikrini değiştirebiliyorlar ama oyunculuk botoks uygulamasında böyle bir sorun yaşamayacaksınız çünkü oyunculuk botoks işlemi en çok da bu sorunları ortadan kaldırıyor."