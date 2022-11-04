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Dr. Behzad Nikmehr Amerika'ya yerleşti

Uzun zamandır Türkiye'de başarılı ameliyatlara imza atan başarılı doktor Behzad Nikmehr Amerika'ya yerleşti.

04 Kasım 2022 Cuma 15:12
Dr. Behzad Nikmehr Amerika'ya yerleşti

Uzun zamandır Türkiye'de birçok başarılı ameliyata imza atan İranlı doktor Behzad Nikmehr Amerika'ya yerleşti. Dr. Behzad Nikmehr, Türkiye'ye bir daha dönmeyeceğini ve ameliyatlarına Amerika'da devam edeceğini dile getirdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dr. Behzad NikmehrBehzad Nikmehr
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