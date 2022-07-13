Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.428,30
ALTIN
970,13
DOLAR
17,45
STERLİN
20,86
EURO
17,61
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DONDURMA TADINDA GALA

Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurmasının etrafında dönen eğlenceli bir hikayenin anlatıldığı “Külahıma Anlat” filminin galası Nişantaşı City’s’de gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:40
DONDURMA TADINDA GALA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ 

Yapımcılığını Cüneyt Şentürk’ün üstlendiği filmde Tuğba Özay, Okan Karacan ve Naci Taşdöğen başrollerde yer alıyor. Kahramanmaraşlı dondurma ustası Mehmet’le oğlu Mert ve onun eşi Mine’nin hikayesinin anlatıldığı filmin galasında ekip seyircileri çok eğlendirecek bir filme imza atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bu yıl 7. Filmini çektiğini söyleyen Tuğba Özay, Okan Karacan’la uyumlu bir çift olduklarını dile getirirken düğün sahnesinde çekilen fotoğrafın gerçek sanılmasından dolayı esprili bir olay yaşadıklarını söyledi. Filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk eşi Banu Şentürk’ün senaryosunu Kahramanmaraşlı iş insanlarını desteğiyle filme yansıttıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Külahıma AnlatKülahıma Anlat Film
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emrah; Ajda Pekkan Elbisesi Bana Uğur Getirecek
Emrah; Ajda Pekkan Elbisesi Bana Uğur Getirecek
Turgut Eryılmaz & Engin Küçümen’den Yepyeni Hit Şarkı “Hadi Hadi Söyle”
Turgut Eryılmaz & Engin Küçümen’den Yepyeni Hit Şarkı “Hadi Hadi Söyle”
Metin Özülkü: Muhtarlığa adaylığımı koyacağım
Metin Özülkü: Muhtarlığa adaylığımı koyacağım
SEMİHA CAN'DAN YENİ SINGLE GELDİ
SEMİHA CAN'DAN YENİ SINGLE GELDİ
HAYRANLARIYLA HASRET GİDERDİ
HAYRANLARIYLA HASRET GİDERDİ
Miami - İstanbul hattında yeni işbirlikleri için buluştular
Miami - İstanbul hattında yeni işbirlikleri için buluştular
MARS’IN KLİBİ DUBAİDE ÇEKİLDİ
MARS’IN KLİBİ DUBAİDE ÇEKİLDİ
Bodrum’da Dario Cecchini Lezzet Rüzgarı Estirdi
Bodrum’da Dario Cecchini Lezzet Rüzgarı Estirdi
BAYRAMLIK LAS VEGAS…
BAYRAMLIK LAS VEGAS…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول