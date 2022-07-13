DONDURMA TADINDA GALA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yapımcılığını Cüneyt Şentürk’ün üstlendiği filmde Tuğba Özay, Okan Karacan ve Naci Taşdöğen başrollerde yer alıyor. Kahramanmaraşlı dondurma ustası Mehmet’le oğlu Mert ve onun eşi Mine’nin hikayesinin anlatıldığı filmin galasında ekip seyircileri çok eğlendirecek bir filme imza atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Bu yıl 7. Filmini çektiğini söyleyen Tuğba Özay, Okan Karacan’la uyumlu bir çift olduklarını dile getirirken düğün sahnesinde çekilen fotoğrafın gerçek sanılmasından dolayı esprili bir olay yaşadıklarını söyledi. Filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk eşi Banu Şentürk’ün senaryosunu Kahramanmaraşlı iş insanlarını desteğiyle filme yansıttıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.