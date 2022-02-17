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Doktor şarkıcı ‘‘PSİKOPATIM’’ dedi

Pop müziğin sevilen seslerinden Asil Mucize, “Şiddete Hayır” sloganıyla hazırladığı yeni single çalışması ‘Psikopatım’ı müzikseverlerle buluşturdu.

17 Şubat 2022 Perşembe 10:41
Doktor şarkıcı ‘‘PSİKOPATIM’’ dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Halen acil hekimliği ve medikal estetik hekimliği görevini sürdüren Doktor Sanatçımız Asil Mucize, 7 yıldır sürdürdüğü profesyonel müzik yolculuğuna “Psikopatım” nostaljik versiyon ile devam ediyor. 2021 yılında Sezen Aksu’nun “Tükeneceğiz” isimli şarkısıyla “Yılın En İyi Cover’ı” ve “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ödüllerini alan Asil Mucize, söz ve müziği kendine ait olan “Psikopatim” şarkısıyla, Asil Mucize Company etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicisine ulaşacak. Müzikal çalışmalarının gelirini sosyal sorumluluk projelerinde kullandırdığını açıklayan Asil Mucize, “Psikopatım”dan elde edilecek tüm gelirin ise şiddet mağduru kadınlar için sığınma evlerine bağışlanacağını belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Asil Mucize
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