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Doktor Pakize Atay, şarkılarıyla mesaj veriyor.

Doktor Pakize Atay, bir yandan kutsal mesleğini icra ederken, bir yandan da sanatçı kimliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:04
Doktor Pakize Atay, şarkılarıyla mesaj veriyor.

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Psikiyatri, psikosomatik tıp ve psikoterapi uzmanlıklarını yurtdışında tamamlayan sanatçı, hekimlik kariyeriyle edindiği tecrübelerini notalara ve dizelere döktü.

'Tabiat Ana' ve 'Neden' şarkılarıyla ses getiren Pakize Atay, şimdi de 'Ben' adlı şarkısıyla müzik dünyasında adından söz ettiriyor. Amacının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Dr. Pakize Atay, şarkılarında çevreyi, doğayı, toplumu ve özsaygıyı konu alıyor.

Dijital platformlarda sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran sanatçı, bir yandan da yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor.

Atay, bu kez yeni şarkısında anne ve babaların çocukları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine dikkat çekecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doktor Pakize Atay
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