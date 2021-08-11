DOKSANLARIN EFSANE SESİ HAZAL GELİBOLU'YU COŞTURDU!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği başkanı Hakan Pehlivan'ın düzenlediği şampiyonluk gecesinde sahne alan Hazal, geceye katılan misafirlere enfes bir müzik ziyafeti yaşattı. Hampton by Hilton otelinin havuz başında gerçekleşen muhteşem geceye, başta Beşiktaş Spor Kulubü Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere, spor yazarı Bilal Meşe, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe jandarma komutanı Cem Gökdemir, Gelibolu Emniyet müdürü Emin Fadıl Güçlü gibi isimler katıldı.