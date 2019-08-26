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DOĞUŞ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET’E SESSİZ KALMADI

Yaşanan kadın şiddetine her zaman karşı olduğunu belirten Doğuş, tepkisini bu kez stüdyoya girip seslendirdiği şarkıyla verdi.

DOĞUŞ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET’E SESSİZ KALMADI

Yaşanan kadın şiddetine her zaman karşı olduğunu belirten Doğuş, tepkisini bu kez stüdyoya girip seslendirdiği şarkıyla verdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:48
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DOĞUŞ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET’E SESSİZ KALMADI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen kadına şiddet olayları gün geçtikçe artarken, başta siyasiler olmak üzere sanatçılar da tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi. En son Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut cinayeti ise yine yürekleri burktu.

ANNEM ÖLMESİN

Yaşanan kadın şiddetine her zaman karşı olduğunu belirten Doğuş, tepkisini bu kez stüdyoya girip seslendirdiği şarkıyla verdi. Sözleri kendisine,düzenlemesi ise Mustafa Arapoğlu’na ait Annem Ölmesin isimli şarkıyı seslendiren Doğuş,bu çalışmasını Emine Bulut başta olmak üzere şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara ithaf etti.

haber Dinçer Karacalar

Link :https://youtu.be/eakzBaTiPWA

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Anahtar Kelimeler:
DoğuşKadınlara ŞiddetDinçer Karacalar
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