Doğum Günü Hediyesi Olarak Kedi Köpek Mamasi Getirdiler

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir çok ünlü isimin pr çalışmalarını yapan Ece Yağmur önceki gün 33. yaşını "korner Dinner" adlı mekanda kutladı. Sanatçı Ersan Ersin ve ekibi'nin yanı sıra Yiğit kurt, Yüksel kurt, Ebru çömlekci, Aranjör Tansel Doğanay, Ses sanatçısı Deniz cem ve yakın arkadaşları yeni yaş kutlaması için bir araya geldi.Neşesi yüzünden okunan Yağmur, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.Gecenin en önemli olayı ise Ece Yağmur’un arkadaşlarından hediye yerine sokak canları için kedi ve köpek maması istemesi oldu... Gelen misafirler kilolarca mama getirdi