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Doğukan Medetoğlu’ndan yeni imajıyla yeni klip

Duygusal şarkılarıyla kalplerde yer edinen Doğukan Medetoğlu, bu sefer hareketli bir şarkıyla sevenlerini karşılıyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 15:28
Doğukan Medetoğlu’ndan yeni imajıyla yeni klip

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait olan “Son Gülen İyi Güler” adlı şarkısını DMC etiketiyle yayınladı. Düzenlemesi Ali Çehreli’ye ait olan çalışmaya Medetoğlu klip de çekti. Mert Alev’in yönetmen koltuğunda oturduğu klipte ünlü müzisyen, günümüzün sosyal medya bağımlılığına esprili bir şekilde değindi. Netd müzik YouTube kanalında yayınlanan klipte Doğukan Medetoğlu, ilk kez kısa saçlarıyla ve renkli imajıyla kamera karşısına geçti. Klipte kendi köpeğine de yer veren Medetoğlu, bu klibin çok samimi bir enerjisi ve kendisi için de manevi bir yanı olduğunu söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doğukan Medetoğlu
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