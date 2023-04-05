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Doğukan Medetoğlu pop müziğinde sınırları genişletiyor

Doğukan Medetoğlu, yeni teklisi “Gel De Yat Uyu Şimdi”yi Seyhan Müzik etiketiyle beğeniye sundu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:04
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Doğukan Medetoğlu pop müziğinde sınırları genişletiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözleri ve bestesi kendisine ait birçok hit şarkıya imza atan Doğukan Medetoğlu, yeni teklisinin söz ve müziğini de yine kendisi yaptı. Düzenlemesi Ali Cem Çehreli, mix’i Akın Erdem Kadız ve mastering’i Muammer Tokmak imzası taşıyan şarkıya duygu yüklü ve alışılmışın dışında bir klip de çekildi. Uğur Kayalar yönetmenliğ 'inde profesyonel bir ekiple Beyefendi Film Prodüksiyon tarafından çekilen klip Netd Müzik YouTube kanalında yerini aldı. Klipte Medetoğlu; yaşadıklarının, kaybettiklerinin etkisi ve duygu yoğunluğuyla baş etmek için uyumak isteyen ama nerede ne şekilde yatarsa yatsın bir türlü uyuyamayan, kendini düşünmekten alıkoyamayan, unutamayan ve geçmişine atıfta bulunan bir adamı anlatıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doğukan MedetoğluGel De Yat Uyu ŞimdiSeyhan Müzik
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