DOĞU DEMİRKOL İLK KEZ MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA SAHNEYE ÇIKTI

HABER: DİNÇER KARACALAR



GÖSTERİNİN TÜM GELİRİ ORMAN YANGINLARI MAĞDURLARINA

“BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında sevenleriyle buluşan oyuncu ve komedyen, gündemden yeni hikayeler de eklediği gösterisinin tüm gelirini son bir haftadır ülkemizi büyük üzüntüye boğan orman yangınlarında mağdur olan aileler için bağışlayacağını açıkladı. 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı Maximum Uniq Açıkhava’yı dolduran izleyicilerine esprileriyle keyifli bir akşam yaşattı.

Maximum Uniq Açıkhava programı 8 Ağustos Pazar akşamı Yalın konseri ile devam edecek.