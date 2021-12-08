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Doğan Barış Yaşar; Tercihim  kesinlikle zırh ve balta”

08 Aralık 2021 Çarşamba 13:22
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Doğan Barış Yaşar; Tercihim  kesinlikle zırh ve balta”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Doğan Barış Yaşar oynadığı Çukur dizisinde canlandırdığı “Victor” karakteri ile oyunculuk dünyasına hızlı bir giriş yapan ve ardından TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan ve 18 ülkede de yayınlanan Savaşın Efsaneleri dizisinde Viking Kralı Guthrum ve yine TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Halid Bin Velid belgeselinde de canlandırdığı Malik karakteriyle göz doldurmuştu.

Başarılı oyuncu Doğan Barış Yaşar yeni yılın ilk günlerinde tüm dünya ülkelerinde vizyona girecek olan ve bir bölümü Antalya’da çekilen başrolünde Jason Statham gibi büyük bir ismin oynadığı “Operation Fortune: Ruse de Guerre-  Five Eyes” filminde aldığı rolle adından söz ettirmeye devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doğan Barış Yaşar Tercihim  Kesinlikle Zırh Ve Balta
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