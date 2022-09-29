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Doçent Doktor Aydın Arslan'dan bir aşk şarkısı 

Doçent Doktor Aydın Arslan'dan duygusal şarkı 'Aşk Bizim Olsun' 

29 Eylül 2022 Perşembe 14:23
Doçent Doktor Aydın Arslan'dan bir aşk şarkısı 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Doçent doktor Aydın Arslan, müzik tutkusuna karşı koyamadı ve ilk single çalışması 'Aşk Bizim Olsun'u müzikseverlerle buluşturdu.  

Sözleri Pelin Şen'e, müziği ünlü bestekar Bülent Özdemir'e ait olan şarkının düzenlemesini Semih Erdoğan yaptı. Kuzey Yapım etiketiyle dijital platformlarda yerini alan  'Aşk Bizim Olsun' adlı duygusal şarkının klip çekimleri İstanbul'da Candar  Köker yönetmenliğinde tamamlandı.  

Dr. Arslan, müziğe olan ilgisinin nasıl başladığını ise şöyle anlattı: "Hacettepe Tıp Fakültesinde ilk yıllarımda Klasik Müzik Topluluğu’nun çalışmalarına katıldım. Tıp fakültesinde okurken seçmeli olarak şan ve nazariyat dersleri aldım ve ud ile ilgilenmeye başladım. Sonrasında birçok müzik topluluğunda solist olarak görev aldım. 

Aydın Arslan, "Şarkı söylemeyi müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum bu da iş hayatım ve bütün yaşantıma yansımış durumda, müziğin olmadığı bir ortam düşünemiyorum. Hekimlik mesleğini icra etmek benim birinci görevim ancak müzik alanında da yapmak istediğim kendimi gerçekleştirmemi sağlayacak projelerim var" dedi. 

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp mezunu olan Doç. Dr. Aydın Arslan, Ortopedi ve Travmatoloji hekimi ve İstanbul Bakırköy’de kendi kliniğinde mesleğini sürdürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Doçent Doktor Aydın ArslanDoç. Dr. Aydın ArslanAşk Bizim Olsun
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