D’li Cümleler’in DERAY’I ÖDÜLE DOYMAYAN KANATSIZ BİR MELEK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kitab ulusalda 7 ödül alıp Avrupada online satışta en çok okunanla arasına girdi. Birçok ulusal dergilerde köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor. Birçok üniversiteden ve akademiden kişisel gelişim ve psikoloji üzerine eğitimler alan bayan Yurdakul. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı' nda idari kısım şefi olarak çalışmaya devam etmekte. Üniversite ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince cezaevlerinde kalan tutuklu ve mahkumları yeniden hayata adapte edebilmek , uyum sağlayabilmeleri adına "öfke kontrolü, stresle başa çıkabilme, iyi insan olmak" gibi konularda söyleşiler yaptı ve bu söyleşilere istinaden 5 ulusal sosyal sorumluluk ödülü aldı.

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Festivallerde ve özel gecelerde sunuculuk yapmaya devam ediyor. Son 3 yıl içerisinde de ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezleri, sevgi evleri, huzur evleri, şehit aileleri, maddi durumu yetersiz aileler, şiddet mağduru aileler, onkoloji tedavisi gören çocuklar ve savaş mağduru çocuklarına etkinlikler düzenleyerek destek olmaya çalışıyor. Yoğunluğunun ve sorumluluklarının farkında ama ‘Önceliğim her zaman ailem ve sevdiklerim olmaya devam edecek. Sevgi ve iletişimin ailede başlayıp, bireyin tüm yaşamını etkilediğini dikkate alarak bizden sonraki nesillere de aynı önemi sadece söylem ile değil eyleme dönüştürerek, samimiyet ve özenle aktarmak da hepimizin görevi olduğuna inanıyorum’ diyor. Bu yıl içerisinde yine şehir içi ve şehir dışında "meslek ve kariyer seçimi, farkındalık, ders çalışma teknikleri, odaklanma, algı " üzerine çeşitli bireysel ve okullara yönelik eğitimlerine devam edeceğini de açıklayan güzel yazar. Bununla birlikte yine sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret edip, önemli sunumlarda da yer alacağım. Ayrıca yakında hayata geçecek olan çok farklı ve önemli yeni birkaç projenin de görüşmelerini yapmakta olduğumun müjdesini de verebilirim. Dedi.



