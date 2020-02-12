Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
SELAMİ ŞAHİN VE AŞKIN NUR YENGİ 14 ŞUBAT KONSERİ YENİ MASLAK’TA
SELAMİ ŞAHİN VE AŞKIN NUR...
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE SAHNE ALACAKLAR
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE...
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL...
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA VERMEDEN SAHNEDE KALDI
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA...
Merdiven altı gıda ürünlerine dikkat!
Merdiven altı gıda ürünlerine dikkat!
İş fırsatları için hemen tıkla!

D’li Cümleler’in DERAY’I ÖDÜLE DOYMAYAN KANATSIZ BİR MELEK

1975 yılında eğitimci bir ailenin kızı olarak  Adana' da dünyaya gelen Deray Yurdakul iktisat mezunu olmasına rağmen küçük yaşlardan itibaren okumaya, gözlemlediklerini yazmaya olan merakı tutku ve alışkanlık haline dönüştü. Yıllar içerisinde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapıp, okuyucular ve işin üstatları tarafından takdir edilince  “D' li Cümleler" adlı , aforizmalar ve deneme yazılarından oluşan kitapını çıkardı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:07
0 Okunma
D’li Cümleler’in DERAY’I ÖDÜLE DOYMAYAN KANATSIZ BİR MELEK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kitab ulusalda 7 ödül alıp Avrupada online satışta en çok okunanla arasına girdi. Birçok ulusal dergilerde köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor. Birçok üniversiteden ve akademiden kişisel gelişim ve psikoloji üzerine eğitimler alan bayan Yurdakul. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı' nda idari kısım şefi olarak çalışmaya devam etmekte. Üniversite ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince cezaevlerinde kalan tutuklu ve mahkumları yeniden hayata adapte edebilmek , uyum sağlayabilmeleri adına  "öfke kontrolü, stresle başa çıkabilme, iyi insan olmak" gibi konularda söyleşiler yaptı ve bu söyleşilere istinaden 5 ulusal sosyal sorumluluk ödülü aldı.

Festivallerde ve özel gecelerde sunuculuk yapmaya devam ediyor. Son 3 yıl içerisinde de ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezleri, sevgi evleri, huzur evleri, şehit aileleri, maddi durumu yetersiz aileler, şiddet mağduru aileler, onkoloji tedavisi gören çocuklar ve savaş mağduru çocuklarına etkinlikler düzenleyerek  destek olmaya çalışıyor. Yoğunluğunun ve sorumluluklarının farkında ama ‘Önceliğim her zaman ailem ve sevdiklerim olmaya devam edecek. Sevgi ve iletişimin ailede başlayıp, bireyin tüm yaşamını etkilediğini dikkate alarak bizden sonraki nesillere de aynı önemi sadece söylem ile değil eyleme dönüştürerek, samimiyet ve özenle aktarmak da hepimizin görevi olduğuna inanıyorum’ diyor. Bu yıl içerisinde yine şehir içi ve şehir dışında "meslek ve kariyer seçimi, farkındalık, ders çalışma teknikleri, odaklanma, algı " üzerine çeşitli bireysel ve okullara yönelik eğitimlerine devam edeceğini de açıklayan güzel yazar. Bununla birlikte yine sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya gayret edip, önemli sunumlarda da yer alacağım. Ayrıca yakında hayata geçecek olan çok farklı ve önemli yeni birkaç projenin de görüşmelerini yapmakta olduğumun müjdesini de verebilirim. Dedi.


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dli Cümlelerin DERAYI ÖDÜLE DOYMAYAN KANATSIZ BİR MELEKYaşar Şenyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DIONYSOS TİYATRONUN 3 SAATLİK SAHNE PERFORMANSI İLE FARELER VE İNSANLAR
DIONYSOS TİYATRONUN 3 SAATLİK SAHNE PERFORMANSI İLE FARELER VE İNSANLAR
Reyhan Karaca’ya siyahi partner
Reyhan Karaca’ya siyahi partner
İZMİT’Lİ YAZAR DAMLA ÖZPİR’DEN ENGELLİLERE ANLAMLI DESTEK
İZMİT’Lİ YAZAR DAMLA ÖZPİR’DEN ENGELLİLERE ANLAMLI DESTEK
SELAMİ ŞAHİN VE AŞKIN NUR YENGİ 14 ŞUBAT KONSERİ YENİ MASLAK’TA
SELAMİ ŞAHİN VE AŞKIN NUR YENGİ 14 ŞUBAT KONSERİ YENİ MASLAK’TA
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE SAHNE ALACAKLAR
ŞUBAT AYINDA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE SAHNE ALACAKLAR
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"
 ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN YENİ BELGESEL : "SEN DE FARK ET"
Murat Evgin Huskylerle poz verdi
Murat Evgin Huskylerle poz verdi
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA VERMEDEN SAHNEDE KALDI
ŞEBNEM FERAH 3 SAAT ARA VERMEDEN SAHNEDE KALDI
 MERAKLA BEKLENEN ALBÜM  “2020 MODEL” YAYIMLANDI
 MERAKLA BEKLENEN ALBÜM  “2020 MODEL” YAYIMLANDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim