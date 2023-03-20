DJ Hakan Işık: Yeni parça yolda

HABER: AZİZ KARATAŞ

Azerbaycanlı sanatçı kayla ile yapmış olduğu “Allah versin” şarkısı sayesinde müzik dünyasına adını duyuran Dj Hakan Işık, sürpriz bir sanatçı ile yeni teklisini yakında piyasaya süreceğini açıkladı.

“Allah versin” şarkısı ile ödüle layık görülen Işık, yeni parçamın en az çıkış parçam kadar ilgi göreceğini düşünüyorum dedi.

Geçtiğimiz dönemde Fransız sanatçı Parisa ile “ıam not here“ adlı yabancı bir parçaya da imza atan Dj Hakan Işık, beklediği başarıyı bahsi geçen parça ile yakalamıştı.

Aşk hayatı ile ilgili sorduğumuz soruya gayet net bir ifade ile “aşka inanmıyorum” diye cevap veren Işık, vermiş olduğu bu cevap ile kadın hayranlarını biraz üzecek gibi duruyor.

Ramazan ayı sonrasında oldukça yoğun bir etkinlik takvimine sahip olduğunu bildiğimiz Dj Hakan Işık en kısa zamanda sosyal medya aracılığı ile sahne alacağı şehirlerin isim ve tarihlerini yayınlayacağını belirtti.