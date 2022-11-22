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DJ Fatih Oğuz'dan yeni proje

İstanbul'da bir çok mekanın müzik direktörlüğünu yapan Fatih Oğuz,Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı DJ'lik eğitimi okulunu açmaya hazırlanıyor. 

22 Kasım 2022 Salı 17:02
DJ Fatih Oğuz'dan yeni proje

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Hayalindeki bu kapsamlı projeyi bitirmek üzere olan Fatih Oğuz her ay düzenli olarak burslar verip,muzik tutkusu olan kisilere ücretsiz dj lik egitimleri vereceğini söyledi.
 "Fatih Oğuz : DJ'lik eğitimleri ülkemizde biraz abartılmış durumda çok yüksek fiyatlar yüzünden insanlar eğitim alamıyor. Biz her ay düzenli olarak müziğe tutkusu olan ve DJ'lik eğitimi almak isteyen bir cok kisiye burslu ücretsiz eğitim vereceğiz."


Yeni  calismalarina ara vermeden devam eden Fatih Oğuz cok yakinda yeni sarkilarini ve kliplerini yayınlayacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DJFatih OğuzMüzikMüzik Direktörü
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