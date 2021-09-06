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DJ Ender Demir'in yeni single’ı ‘Robbery’ yayında

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06 Eylül 2021 Pazartesi 17:25
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DJ Ender Demir'in yeni single’ı ‘Robbery’ yayında

DJ Ender Demir'in yapımı ve müziği kendisine ait, 'Robbery' isimli Single çalışması ve video klipi Dijital müzik platformlarında yayına girdi.

Yapmış olduğu Single ve Albüm çalışmaları ile sürekli zirveleri zorlayan DJ Ender Demir, yapmış olduğu dördüncü Single çalışması olan 'Robbery' Dijital müzik platformlarında yerini aldı. Kısa sürede binlerce dinlenmeyi başaran Single çalışması DJ Ender Demir'in hayranları tarafından favorileri ve playlistlerine eklendi. 

Sosyal medya üzerinde milyonlarca hayrana ve dinleyiciye ulaşmayı başaran Ender Demir, yeni Single ve Albüm çalışmaları için şimdiden hazırlıklara başladığını söylemeyi de unutmadı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DJ Ender DemirRobbery
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