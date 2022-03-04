DJ Emrah Koçoğlu’dan yeni süprizler

HABER: DİNÇER KARACALAR



Genç yaşta olmasına rağmen Türkiye’nin pek çok bölgesinde sahne almayı başaran Emrah Koçoğlu, şarkıları düzenleyerek paylaşmaya devam ediyor ve Youtube da şu an için 279 bin aboneye sahip ve şu ana kadar hazırladığı mixleri yaklaşık 70 milyon izlenme almış durumda.



Yazlık bölgelerde otellerde hem DJ’lik hem de müzik ekipmanları kurulumu hem müzik düzenlemesine devam eden Emrah Koçoğlu, 2010 yıllarında kafelerde doğum günü organizasyonlarında başlayan müzik yolculuğunu 2014 yılında Emrah Koçoğlu Universal isimli albümümü taçlandırdı.



Yaptığı müzik ile fark edilmeye başlanan genç DJ Emrah Koçoğlu 2016 yılında Ayvalık Washtion Otel resident DJ’liğini ve 2017 yılında Rixos Premium Otel’in müzik direktörlüğü ve resident DJ’liğimi üstlenerek kariyerini geliştirmeye devam etti.



Daha sonraki yıllarda kültür merkezleri, otomobil fuarları ve daha yüzlerce organizasyonda müziğimi dinletmeye devam etti. Curve isimli yabancı bir nick ile de ismini global olarak duyuran Emrah Koçoğlu, deep house müzikler oluşturup dijital mecralarda yayınlamaya devam ediyor.



Emrah Koçoğlu müzik tarzını Club Music, Electronic Dance Music EDM, House, Electro House, Moombahton, Tribal, Deep House, G House ve tüm Hits Müziklerin Remix versionları olarak söyleyebiliriz.