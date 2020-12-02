Dizilerin vazgeçilmezi olmak istiyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Çukur adlı diziden sonra Menajerimi Ara ve Ramo adlı dizilerde rol alan başarılı oyuncu Doğan Barış Yaşar TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan “Savaşın Efsaneleri” adlı dizinin ilerleyen bölümlerinde Viking Kralı Guthrum rolüyle seyircilerle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

TRT Belgesel ekranlarında her hafta yayınlanan “Savaşın Efsaneleri” dizisinde her hafta dünya savaş tarihine başarıları ile damga vuran efsane savaşçıların hayatları anlatılıyor.

Bu başarılı yapımda Vikinglerin en büyük savaşçısı Viking Kralı Guthrum rolünü üstlenen Doğan Barış Yaşar “ Oyunculuk kariyerimde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyorum. Amacım özellikle dönem dizilerinde aranan bir isim olmayı istiyorum. Bu konuda oyunculuğumun haricinde yakın dövüş, at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimlerimi usta isimlerden aldım. Dünya tarihine damga vurmuş bir ismi