DIONYSOS TİYATRONUN 3 SAATLİK SAHNE PERFORMANSI İLE FARELER VE İNSANLAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Oyunun başrollerinden Lennie Small karakterini canlandıran ve başarılı performansı ile adından söz ettiren Işık Tolgay bu seneki tiyatro ödüllerinde ciddi adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Sanattan iş dünyasına oradan tekrar sanat yaşamına dönen deneyimli iş insanı ve oyuncu Işık Tolgay, canlandırdığı karakter ile ilgili şunları söyledi. “Lennie Small fiziksel olarak büyük ve güçlü ancak zekası geri kalmış bir kocaoğlan. Bütün sevgisini yumuşak şeylerden alıyor ve hayattaki tek dostu George onun için herşeyden değerli. Lennie’nin hayalinde milyonlarca tavşanın olduğu bir çiftlik var ama tavşan bulamadığı zaman da farelerle yetinmeye çalışıyor. Hayatta da hayallerimize ulaşamadığımız zaman elimizdekilerle yetinmek zorunda kalmamız gibi.”

Günümüz tiyatro seyircisinin konsantrasyon süresinin en fazla iki saat onbeş dakika olduğunu belirten Işık Tolgay, hızlı tüketim toplumunun hayatın heryerini etkilediği gibi tiyatroyu da etkilediğini söyledi. Bir özel tiyatro olarak “Fareler ve İnsanlar” gibi bir başyapıtı orjinaline bağlı kalarak üç saat olarak oynamanın bir cesaret işi olduğunu belirtti. Ancak oyun sonunda insanların eksilmeyen ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Fareler ve İnsanlar

16 Şubat saat 19:00’da Profilo Kültür Merkezi (Mecidiyeköy)

22 Şubat saat 19:00’da Atacan Sanat Merkezi (Kozyatağı)