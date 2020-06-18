DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI

Doğal Alışveriş Noktası:

KUŞKONMAZ VADİSİ / ESKİŞEHİR

Akdeniz iklimine sahip olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 600 dönüm arazide üretilen kuşkonmaz sebzesinin hasadına başlandı

Mikroklima özelliğine sahip olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 600 dönüm arazide üretilen ve bugün hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayıp hem de 6 ülkeye ihraç edilen kuşkonmaz tarımında hasat başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde normalleşmeye gidilmesinin ardından, ilçede üretilen kuşkonmaz hasadında çok sayıda tarım işçisi çalışıyor.İstanbul'da 5 dönüm arazide üretimine başlayan ve yeterli verimi alamayınca Eskişehir'de tesis kuran girişimcilerin bugün 600 dönüm arazide ürettiği kuşkonmaz, internet üzerinden de satılıyor.Müteşebbislerden Arman Badur, hasat öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyetlerinin her yıl giderek büyüdüğünü, üretim alanlarını ise genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

İnstagram / kuskonmazvadisi

KÖY MUTFAĞI / BURSA NİLÜFER

Bursa’da yaşayan girişimci Nuray Çetin ‘in Her zaman bir iş kurma, üretim yapma hayali vardı. İşe en iyi bildiği şey olan hamur işleri yaparak başlamak istedi. Ve bu hayalini için küçük bir atölye açarak işe koyuldu. Atölyesinin adı "Köy Mutfağı", sloganı "Köy Usulü Hamur İşleri".

İşlere yatkınlığı rahmetli annemden geliyor. Her yaz kendimize erişte, tarhana ve kuru yufka yapardık. Hem ramazan ayında tüketmek için hem de kışlık olurdu.

Tamamen köy usulü, ev yapımı, annelerimizin yaptığı gibi toprak sac, kuzine soba, tahta oklava ve sofralarda üretim yapıyorum. İlk günden bu güne kendimi hep geliştirdim. Ürünlerimi çeşitlendirdim ve kalitesini arttırdım. Sebzeli erişte çeşitleri, tarhana çeşitleri, kuskus, mantı, kuru yufka, kıvırcık erişte, sade erişte, silor, sade ve karışık sebzeli çorbalıklar, kare hamur gibi ürünler yapıyorum.

İnstagram / koy_mutfagı

“Corontina”nın çekimleri tamamlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla savaş devam ederken, Covid-19 konulu ilk sinema filmi tamamlandı. Can Sarcan’ın yönettiği, tamamı İngilizce çekilen “Corontina” adlı yapım, sonbaharda vizyona girecek. Filmin başrolünde Ayşe Akın var.

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını, sinema dünyasını da etkisi altına aldı. Dünyanın ve Türkiye’nin Covid-19 konulu ilk sinema filmi tamamlandı. Yapımcılığını Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Can Sarcan’ın oturduğu “Corontina” isimli film 3 haftada çekildi. Çekimlerin bir bölümü sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Taksim-İstiklal Caddesi’nde yapıldı.

Babalarınız için şık ve konforlu adımlar Yeşil Kundura’da

Yeşil Kundura bu yıl Babalar Günü’nde şık ve konforlu bir hediye arayanlara

Harley-Davidson, Cat ve Hush Puppies’in birbirinden farklı modellerini özel fırsatlarla sunuyor.

Yeşil Kundura, birbirinden farklı renk ve modellerin yer aldığı ayakkabı markalarıyla Babalar Günü’nde, babalarına şık ve konforlu bir hediye vermek isteyenlere özel indirimler sunuyor. Bu özel gün için www.yesil.com.tr ‘den Harley-Davidson, Cat ve Hush Puppies’in seçili ürünlerde alışveriş yapanlar yüzde 50’ye varan indirimlere ek yüzde 10 Babalar Günü indiriminin sahibi oluyor.

Rus mankenin elinden tuttu

“Belinden” adlı şarkısına klip çekti

“Yağmurun kızı” adlı ilk albümüyle kısa sürede adından söz ettiren fantezi müziğin genç başarılı ismi İbrahim Bağış, söz ve müziği kendisine ait olan “Belinden” şarkısına klip çekti. Kocaeli Kerpe tarihi Ceneviz kayalıklarında çekilen klipte Bağış’a Rusya’nın ünlü mankenlerinden Alexandra Korelskaia ve dans grubu eşlik etti.

HAFTANIN MEKANI:

Radisson Blu Hotel Vadistanbul

Radisson Blu Hotel Vadistanbul, yeni bir temizlik ve hijyen programıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Radisson Blu Hotel Vadistanbul, pandemi sürecinde faaliyetlerine ara vermeyi değil, şartlarını uygun hale getirerek hiçbir faaliyetine ara vermeden misafirlerini ağırlamayı sürdürmüştür. Radisson Blu Hotel Vadistanbul, misafirlerinin, ekip üyelerinin ve iş ortaklarının sağlığını, güvenliğini ve emniyetini sağlama hedefiyle Radisson Hotel Group’un ‘Radisson Hotels Güvenlik Protokolü” adlı yeni derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon prosedürünü uyguluyor.

KÖKSAL EKİNCİ İLE GÜNEŞİN KALBİNİ DİNLEMEYE HAZIR MISINIZ?

Evrenin harmonisini gökkuşağının renkleri eşliğinde müziğine yansıtmaya gönül veren ”Köksal Ekinci”, kalplere ve ruhlara notalarla dokunma arzusu eşliğinde 2020 yılında da müziğinde yeni ufuklara yol almaya devam ediyor.Gökyüzünün şifasını notalara nakşeden ”Köksal Ekinci” ilk albümü “Güneşin Kalbi” ile müzikseverlerle buluştu. Köksal Ekinci’nin ”Güneşin Kalbi” albümü 21 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması öncesinde şarkılarını merakla bekleyen sevenleri için eşsiz bir hediye oldu.

VAKKO’DAN STİL SAHİBİ BABALARA ÖZEL HEDİYELER

Özgün, yaratıcı, stil sahibi erkekler için birbirinden farklı hediye seçenekleriyle Babalar Günü’nü karşılayan Vakko giyim koleksiyonuyla şık alternatifler sunuyor. Vakko Home ise çok yönlü seçenekleriyle rafine bir zevke hitap ediyor.

Vakko, İlkbahar-Yaz 2020 erkek koleksiyonundan giyim seçkileri, aksesuarlar ve Vakko Home’un çok yönlü tasarım çizgisini yansıtan seçeneklerle Babalar Günü’nde farklı seçenekler sunuyor. Mutlu eden kutlamalara eşlik eden Vakko’nun zengin hediyeleri, babalarına hediye almak için kararsız kalanlara da seçenekler sunuyor.

Bioderma, bakımına düşkün babaları unutmuyor...

Biyolojiden ilham alarak ürünler geliştiren Bioderma, bakımına düşkün babaları unutmuyor... Cildin doğal biyolojik mekanizmasına uygun içerikteki ürünler, erkeklerin de vazgeçilmez bakım ürünleri oluyor. Babalar Günü için hediye arayışında olanları erkeklerin en gözde ürünlerini Bioderma'da buluyor.

Dantatsu Asya’daki ilk Türk reklam ajansı olma yolunda

Dantatsu Creative Agency; yurtdışına açılmak isteyen Türk markalarını, hem Hong Kong hem de üzerinden, anakara Çin ve Asya pazarlarına açmak hem de Asyalı markalara Türk ajanslarının yaratıcı iletişim hizmetlerini götürmek için yatırım ajansı InvestHK’la güçlü bir iletişim kurarak, emin adımlarla Asya’daki ilk Türk reklam ajansı olmanın da kapısını aralıyor.

Global, ulusal ve yerel bir çok markaya geleneksel, dijital ve sosyal medya pazarlama iletişimi hizmeti veren Dantatsu Creative Agency; Ankara ve İstanbul’dan sonra Hong Kong şubesi ile, ülkemize katma değeri yüksek hizmet ihracatı sağlarken, aynı zamanda Asya’nın dünyaya açılan penceresi olan Hong Kong üzerinden Türkiye’de globalleşmek ve Asya’ya ihracat yapmak isteyen markalara tam kapsamlı danışmanlık hizmeti verecek.

SÜPER LİG’İN BÜYÜK İLGİ GÖREN AKIMI: #BİRLİKTESÜPERİZ

Süper Lig maçlarının yeniden başlamasıyla fanatik taraftarlar #BirlikteSüperiz etiketiyle tüm dünyaya örnek olacak bir sosyal medya akımına imza attı. Sosyal medyada takım ruhunu yansıtmak için kurgulanan akım, farklı renklere gönül veren taraftarları bir araya getiriyor. Kulüpler stat tribünlerinde taraftarların maketlerine yer verirken yayıncı kuruluş ise taraftar sesini izleyiciye aktararak yeniliklere imza atıyorlar. Popüler sosyal medya uygulamalarında ise büyük ilgi gören akımın mimarı taraftarlar ise izleyicilere keyif, takımlara ise ciddi bir motivasyon sağlıyor.

Her Bakışta Güven Veren Babalarımıza Özel Hediyeler Atasun Optik’te

Dünya markalarının trend güneş gözlüğü modellerini bir arada sunan Atasun Optik, her bakışta güven veren babalarımıza özel hediye önerilerini sizlerle buluşturuyor.

Birbirinden şık güneş gözlüklerini bir araya getiren Atasun Optik’te Lacoste, Mustang ve Prive Revaux güneş gözlükleri babalar için bu yazın vazgeçilmez aksesuarı olmaya aday. Yaz sezonunda şıklığını güneş gözlüğü ile tamamlayacak babalar için damla, yuvarlak, çift köprülü ve köşeli modeller öne çıkıyor.

İlk İngilizce single’ıyla ABD müzik dünyasında

“Belki Zamanla” şarkısıyla iddialı bir çıkış yapan Kaan Karahan, müzik kariyerine ABD’de KAAN ismiyle devam ediyor. Genç yetenek, ilk İngilizce single’ını multi-platinli yapımcı Jimmy Duval ile hazırladı. “Morning Light” adlı şarkı Amerika’nın yanı sıra Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya’da da müzik listelerine girdi.