Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,857.40
ALTIN
765.52
DOLAR
13.32
STERLİN
17.82
EURO
15.14
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dilara’ya Gözlük de yakıştı

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:12
10 Okunma
Dilara’ya Gözlük de yakıştı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Fashiontv güzeli Dilara Kırmıt dünyaca ünlü iki gözlük markasının reklam yüzü oldu. Bu yıl Ağustos ayında 15. kez düzenlenen “Miss And Mr Fashiontv” güzellik yarışmasında güzelliği ve vücut hatları ile jürinin dikkatini çekerek kraliçelik tacını takan Dilara Kırmıt marka yüzü oldu. Güzelliği ile dikkat çeken ve reklamcıların radarına katılan Dilara Kırmıt en sonunda bir gözlük markası ile anlaşarak bir anlamda “Gözlük Güzeli” de oldu.

Kayatur Optik firmasının Türkiye distribütörü olduğu Elegance ve Polo gözlük markalarının tanıtımı için ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin'nin stüdyosunda objektif karşısına geçti. Genç model stylingini Erdal Güvenç' in yaptığı çekimlerde markaların ürünlerini tanıttı. 24 yaşında olan ve Sivaslı olduğu için yeni “Sivaslı Cindy” diye de anılan Dilara Kırmıt moda yazarlığı yapıyor. Dilara Kırmıt “Çocukluğumdan beri gözlük takmayı çok seviyorum. Bana çok daha olgun bir hava katıyor. Ancak gözlerimde bir problemim olmadığı için güneş gözlüğü takıyorum. Bu çekimlerde aynı zamanda gözlük takma hevesimi de gidermiş oldum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dilaraya Gözlük De Yakıştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALEXANDRA STAN: "TÜRKLER ÇOK SADIK"
ALEXANDRA STAN: "TÜRKLER ÇOK SADIK"
LONDRA SOKAKLARINDA POZ VERDİLER
LONDRA SOKAKLARINDA POZ VERDİLER
IŞIL YÜCESOY’UN VEFASI
IŞIL YÜCESOY’UN VEFASI
Kürşat Başar ve Jale’ye sürpriz konuk
Kürşat Başar ve Jale’ye sürpriz konuk
Küba Dragos’ta Nejat Alp rüzgarı
Küba Dragos’ta Nejat Alp rüzgarı
Ekin Uzunlar; En Büyük Hayalim Beyonce'ye Kemençe Çalmak
Ekin Uzunlar; En Büyük Hayalim Beyonce'ye Kemençe Çalmak
Rus Yapımcıların Dikkatini Çekti
Rus Yapımcıların Dikkatini Çekti
Serdem Coşkun’a Rihanna stili
Serdem Coşkun’a Rihanna stili
Kendi ile Birlikte Müzik Kariyeri de Büyüyor
Kendi ile Birlikte Müzik Kariyeri de Büyüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma