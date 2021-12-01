Dilara’ya Gözlük de yakıştı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Fashiontv güzeli Dilara Kırmıt dünyaca ünlü iki gözlük markasının reklam yüzü oldu. Bu yıl Ağustos ayında 15. kez düzenlenen “Miss And Mr Fashiontv” güzellik yarışmasında güzelliği ve vücut hatları ile jürinin dikkatini çekerek kraliçelik tacını takan Dilara Kırmıt marka yüzü oldu. Güzelliği ile dikkat çeken ve reklamcıların radarına katılan Dilara Kırmıt en sonunda bir gözlük markası ile anlaşarak bir anlamda “Gözlük Güzeli” de oldu.

Kayatur Optik firmasının Türkiye distribütörü olduğu Elegance ve Polo gözlük markalarının tanıtımı için ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin'nin stüdyosunda objektif karşısına geçti. Genç model stylingini Erdal Güvenç' in yaptığı çekimlerde markaların ürünlerini tanıttı. 24 yaşında olan ve Sivaslı olduğu için yeni “Sivaslı Cindy” diye de anılan Dilara Kırmıt moda yazarlığı yapıyor. Dilara Kırmıt “Çocukluğumdan beri gözlük takmayı çok seviyorum. Bana çok daha olgun bir hava katıyor. Ancak gözlerimde bir problemim olmadığı için güneş gözlüğü takıyorum. Bu çekimlerde aynı zamanda gözlük takma hevesimi de gidermiş oldum” dedi.