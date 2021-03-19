Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1533
ALTIN
405.476
DOLAR
7.2425
STERLİN
10.0837
EURO
8.6190
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık...
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut...
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dilan Açelya Omaç Kimdir? 

19 Mart 2021 Cuma 13:01
30 Okunma
Dilan Açelya Omaç Kimdir? 

HABER: ASLAN SAYIM

24 Mayıs 1999 Avusturya doğumlu. Babasının müzisyen olduğu bir Ailede, Dünyaya gözlerini açan Dilan Açelya Omaç müzikle çok erken yaşta tanıştı. Bağlamaya gönül vererek Türk Halk Müziği ile müzik dünyasına giriş yaptı. Bir çok enstrümana severek çalan Dilan Açelya sıkça sahne almakta. Uzunca bir süredir çalışmalarını bir ayağı Avrupa da bir ayağı Türkiye de sürdürürken, geçtiğimiz yılda popüler bir Rap sanatçısıyla yaptığı ortak düet 19 Milyonun üzerinde bir hayran kitlesine ulaştı. Dilan Açelya’nın şu ana kadar yaptığı tanınmış Eserleri sırasıyla (Sarıl Bana ve Yol Yok‘ dan sonra yeni bir çalışma Alev Alev ile iddalı bir şekilde yakın bır zamanda dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dilan Açelya Omaç Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Burcu ile Az Şekerli’… Burcu Ersen’in hazırladığı ve sunduğu televizyon programı yayında!
‘Burcu ile Az Şekerli’… Burcu Ersen’in hazırladığı ve sunduğu televizyon programı yayında!
Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!
Yapımcı Hayrettin Güneş  Artık Yönetmen Koltuğunda!
Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim
Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim
Müziğin birleştirici gücü
Müziğin birleştirici gücü
Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor
Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor
MELİSA ÖZMEN MART AYINDA İKİ DERGİYE BİRDEN KAPAK KIZI OLDU...
MELİSA ÖZMEN MART AYINDA İKİ DERGİYE BİRDEN KAPAK KIZI OLDU...
TÜRK SİNEMASI VE MÜZİSYENLERE DESTEK OLACAKLAR
TÜRK SİNEMASI VE MÜZİSYENLERE DESTEK OLACAKLAR
Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı
Fikret Kuşkan, Atatürk heyecanını The Fragman’a anlattı
SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE
SELAMİ ŞAHİN’DEN BAHAR GELİR’E ANLAMLI HEDİYE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma