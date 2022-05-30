DİJİTAL DÜNYASINA YENİ MİNİ DİZİ GELİYOR

HABER: Almina Besra BABAR

Önümüzdeki günlerde çekimine başlanacak olan dizinin yönetmenliğini ‘Altın Kelebek’e de aday olmuş ve bir çok başarılı işe imzasını atan Mehmet Köse yapacak. Senaristliğini genç yeteneklerden Emre Boz' un kaleme aldığı mini dizinin çekimleri için kollar sıvandı. Dizinin dijital platformlarda büyük ses getireceğini söyleyen Yapım şirketi sahibi Taner Adıgüzel,’ Kadın Aklı/Erkek Aklı ‘isimli mini dizinin cast çalışmaları tam hız devam ediyor. Dizi de Sinema dünyasının sürpriz isimleri de yer alacak’dedi. Sete çıkmaya hazırlanan ekip Haziran sonunda ilk bölümlerini yayınlanacağını dile getirdiler.