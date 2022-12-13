Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.249,57
ALTIN
1.071,82
DOLAR
18,65
STERLİN
22,94
EURO
19,67
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30...
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diana Ermak, Türkiye Güzeli oldu

Models of Turkey Güzellik Yarışması muhteşem bir tören ve defile gösterileri eşliğinde Ankara Crowne Plaza’da gerçekleştirildi. 21 yaşındaki Diana Ermak, yarışmanın 1.’si oldu.

13 Aralık 2022 Salı 13:08
Diana Ermak, Türkiye Güzeli oldu

Bu yıl 12.’si düzenlenen Models of Turkey Güzellik Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Finale kalan 20 güzel, dereceye girmek için podyuma çıktılar…

Maria Özdemir, Nesrin Kılavuz, Vahe Kılıçaslan, Semra Kızılmeşe, Aydan Özdoğan, Seray Akıncı, Cevher Aksoy, Muammer Ketenci, Yalçın Genç, Gülcan Nalbanoğlu, Ekaterina Ayva, Erhan Yalçın, Murat Ünal, Gül Muratoğlu, Fatma Semiz, Cansu Durkun, Şenol Kalyoncu, Olga Kalemci, Tyla Angelis gibi tanınmış isimlerinden oluşan jüri, 20 finalist arasından değerlendirme yaparak Türkiye güzellerini seçtiler.

BİRBİRİNDEN GÜZEL DEFİLELER YARIŞMAYA RENK KATTI

Muammer Ketenci defilesi, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü defilesi, Joker Ajans’ın bünyesinde Maria Özdemir‘in kurduğu Model Akademi’nin 18 yaş altı mankenleri ve daha birçok defilenin yer aldığı yarışmada; Geçmiş senelerin modelleri ve 20 finalist güzel eşliğinde elbiseler podyumda sergilendi. Ayrıca gece Cevher Aksoy birbirinden güzel şarkılarını güzeller ve geceye gelen konuklar için seslendirdi…

GÜZELLERİN TACINI TANINMIŞ İSİMLER TAKTI

Jürinin değerlendirmesi sonucu 21 yaşındaki Diana Ermak birincilik tacını kazandı. Diana tacını Semra Kızılmeşe ile Orçun Apay’ın elinden aldı. İkinciliği Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık bölümü öğrencisi 19 yaşındaki İrem Rona kazanırken Muammer Ketenci ve Gül Muratoğlu güzele tacını sundu. Üçüncülüğü lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Afina Podsevalova kazanırken bu güzele de tacını Fatma Semiz taktı. Dördüncülüğe ise TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ceyda Yığman layık görüldü. Yığman’ın pelerinini Nesrin Kılavuz giydirerek tacını elleriyle güzele taktı. Gecede Cansın Çelik ise Joker Ajans güzeli seçildi. 20 Adayın finale kaldığı başkentin tek güzellik yarışmasını yüzlerce konuk izlerken, günlerce süren kamp sonunda güzeller podyuma çıkarak beğeni ile izlendiler.

ANKARA’NIN EN GÜZELİ DİANA

Pasta şefliği eğitimi alan 1. güzel Diana Ermak iki yıldır modellik yapıyor. Çocukluğundan beri hayali, olan modelliğe Ankara’da profesyonel olarak başladı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Models Of TurkeyAnkara Crowne PlazaDiana Ermak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WİLMA ELLES 8. KHAJURAHO İNTERNATİONAL FİLM FESTİVALİNDE RÜZGAR GİBİ ESTİ
WİLMA ELLES 8. KHAJURAHO İNTERNATİONAL FİLM FESTİVALİNDE RÜZGAR GİBİ ESTİ
ELİF GÜL’E YENİ YAŞI, ŞARKI VE FİLMLE GELDİ!
ELİF GÜL’E YENİ YAŞI, ŞARKI VE FİLMLE GELDİ!
Gökhan Pars’tan Yeni Single! Sürgün isimli Şarkısı Müzik Severler Buluştu!
Gökhan Pars’tan Yeni Single! Sürgün isimli Şarkısı Müzik Severler Buluştu!
Türk manken Tayfur Şenel’in büyük başarısı
Türk manken Tayfur Şenel’in büyük başarısı
Tyla Angelis'ın Diyarbakır  buluşturması
Tyla Angelis'ın Diyarbakır  buluşturması
Anıl Budak PSG Academy Turkey'de
Anıl Budak PSG Academy Turkey'de
50FİFTY BAŞLIYOR
50FİFTY BAŞLIYOR
Suzi’nin “Kördüğüm”ü
Suzi’nin “Kördüğüm”ü
Alişan Günay Yıldırım, çektiği kliplerle müzik dünyasına damga vuruyor
Alişan Günay Yıldırım, çektiği kliplerle müzik dünyasına damga vuruyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول