DEV ORGANİZASYON: ‘’MY FEST GERMANYA’’

HABER: DİNÇER KARACALAR
Pandemi sonrasında Avrupa’da geçekleşecek en büyük organizasyon olan bu festival, Sipan Babur Production tarafından düzenlenmektedir. Yaklaşık 10.000 kişinin katılması beklenen My Fest Germanya’daTü
Büyük bir coşku ile kutlanacak olan bu festival; Türk-Alman dostluğunu perçinleştirmek adına büyük bir önem taşımaktadır. Uzun süren Pandemi süreci sonrasında büyük moral ve motivasyon kaynağı olacak, siyaset ve sanat dünyasındanönemli isimlerinde eşlik edeceği bu muhteşemfesti
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