DEV ORGANİZASYON: ‘’MY FEST GERMANYA’’

HABER: DİNÇER KARACALAR



Pandemi sonrasında Avrupa’da geçekleşecek en büyük organizasyon olan bu festival, Sipan Babur Production tarafından düzenlenmektedir. Yaklaşık 10.000 kişinin katılması beklenen My Fest Germanya’da Türkiye’nin en önde gelen sanatçılarından; İREM DERİCİ, MUSTAFA CECELİ, RAFET EL ROMAN, SEFO, BURAK & KURTULUŞ, İLYAS YALÇINTAŞ, TUĞÇE KANDEMİR, ELİF BUSE DOĞAN gibi isimlerin sahne alacak. Konserin sunucusu ise Almanya’nın ünlü komedyenlerinden ÖZCAN COŞAR olacak.



Büyük bir coşku ile kutlanacak olan bu festival; Türk-Alman dostluğunu perçinleştirmek adına büyük bir önem taşımaktadır. Uzun süren Pandemi süreci sonrasında büyük moral ve motivasyon kaynağı olacak, siyaset ve sanat dünyasından önemli isimlerinde eşlik edeceği bu muhteşem festivale hepinizi bekliyoruz.