DERYA TUNA: "YAKINDA EVLENEBİLİRİM"

İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve oğlu İdo’nun annesi Derya Tuna, ünlü haberci Seda Akgül’ün sorularını yanıtladı. 27 yıl boyunca İbrahim Tatlıses’le evli kalan Derya Tuna, yakında evlenebileceğini söyledi.

İbrahim Tatlıses ‘in eski eşi ve İdo’nun annesi Derya Tuna,Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde ünlü haberci Seda Akgül ‘ün sorularını yanıtladı. Tuna, “Bekarlık sultanlık demişler. Vallahi, çok rahatım. Evimde bir o tarafta oturuyorum, bir bu tarafta oturuyorum. Yemek yapıyorum, yapmıyorum, kimse bana şu suyu getirsene demiyor, evimde erkek terliği bile yok. Ben oğlumla, ailemle mutluyum” diyerek sözlerini sürdürdü. İbrahim Tatlıses’in yeni eşlerini kıskanmadığını da dile getiren Tuna, yeni eşlerinin de kendisini kıskanmadığını ifade etti.

Çapkınlıkta kadınlar suçlu

10.yıldönümünü kutlayan Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen Kırmızı koltuk sohbetlerinin ilk konuğu Derya Tuna oldu. Samimi cevaplarıyla dikkat çeken Tuna, ünlü haberci Seda Akgül’ün bir sorusu üzerine, “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz” dedi.

İbrahim Tatlıses’le tanıştığı yıllarda Yenikapı’da ünlü bir gazinoda sahne aldığını da belirten Tuna, Türkiye’nin ilk mankenlerinden olduğunu da sözlerine ekledi. Eski defterleri artık kapadığını da sözlerine ekleyen Derya Tuna, “İyi ki, İdo’nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter.

Hiç o kadar kötü durumda olmadı

Silahlı saldırıya uğradıktan sonra uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses’in hep yanında olan Derya Tuna, Tatlıses’in yeniden sahnelere döneceğine her zaman inandığını ve eski eşinin bunu başardığını söyledi. Tuna, “Öyle yazılan çizilen kadar vahim durumlar yaşanmadı. Konuşamaması gibi bir durum yoktu mesela. Hep konuştu hatta türkü bile söylerdi. Biz de onun yeniden sahnelere döneceğinden neredeyse emindik. O da bunu başardı” diyerek tedavi sürecini anlattı.

Evlenecek mi?

Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde “Kırmızı Koltuk”ta Seda Akgül’ün sorularını içtenlikle yanıtlayan Derya Tuna, Tatlıses’ten ayrıldıktan sonra erkeklerin kendisine yaklaşmaktan korkup korkmadığı sorusu üzerine, “Niye korksunlar, İbrahim Bey’le evlenirken benden korktular mı? Onun için mi evlenemedim yoksa…” diye esprili bir cevap verdi. “Oğlunu evlendirdin, torun sahibi de olursun. Ondan sonra ne olacak, onlar gidip kendi evini kuracak, ne yapacaksın? Şimdi belki evlenirsin…” sorusu üzerine ise, önce duraksayan Derya Tuna, ardından dudaklarını büküp başıyla “olmaz” işareti yapıp, “Sedo’şum olmaz” dedi. Seda Akgül’ün evlilik konusundaki ısrarlı soruları üzerine, “Evet, evlenebilirim” diyen Derya Tuna, “Evet, ev bakıyorum. Tırnak içinde ‘ev’leniyorum yakında, ev alacağım inşallah” diyerek esprili bir yanıt verdi.