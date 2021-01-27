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Derya Şen ilk klibini melekleriyle tanıttı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:24
8 Okunma
Derya Şen ilk klibini melekleriyle tanıttı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Güzel oyuncu Derya Şen, Dark’n Dark müzik logosu altında “Zulmet” isimli şarkısıyla müzik dünyasına ilk adımını attı. Kadına şiddet konusunu klip çalışmasında işleyen Derya Şen, oyunculuk dersleri verdiği atölyesinde basın mensuplarına ilk klibini seyrettirdi. 

Aldığı olumlu tepkiler neticesinde motivasyonu yükselen Derya şen, yaptığım her işte iddialı olmayı ve takdir görmeyi seviyorum vurgusunu yaptı. Yetiştirdiği oyuncu adayları hocalarını yalnız bırakmazken, tüm organizasyonu Derya Şen öğrencileri yaptı. 

Yakında oyunculuk adına çok önemli işler yapacaklarını savunan Derya Şen, her biri benim meleklerim, beni yalnız bırakmadan her koşulda yanımdalar ifadesinde bulundu. Organizasyon boyunca neşeli görünen Derya Şen, medya mensuplarına kafa karıştıran şu açıklamayı yaptı. Güzel oyuncu” kendimi sevgisiz, yorgun ve çaresiz hissettiğim bir anda zulmet parçam karşıma çıktı. Zulmet ile şiddete ve zulme hayır, duygularımı dışarıya vurdum. Sevgi benim için en üst mertebe. Zulmet parçamı eşime armağan ediyorum” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Derya ŞenZulmet
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